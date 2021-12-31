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Rusya'dan Yeni Süpersonik Füze Denemesi

31.12.2021 13:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rus Interfax Haber Ajansı, Rusya’nın 10 adet Zirkon hipersonik füze denemesi yaptığını duyurdu. Füzelerden 8’inin bir fırkateynden ikisinin de bir denizaltı gemisinden atıldığı açıklandı

Rus Interfax Haber Ajansı, Rusya’nın 10 adet Zirkon hipersonik füze denemesi yaptığını duyurdu. Füzelerden 8’inin bir fırkateynden ikisinin de bir denizaltı gemisinden atıldığı açıklandı.

Rusya lideri Vladimir Putin, söz konusu füzelerin ülkenin yeni nesil savunma silahları olduğunu söyleyerek övgüyle bahsetti. Putin daha önce de yapılan füze denemelerini ülkenin hayati öneme sahip denemeleri olarak nitelendirmiş ve savunma yeteneklerinin arttırılmasının önemli bir adımı olduğunu dile getirmişti.

Putin 2018 yılında yaptığı bir konuşmada da süpersonik füzelerinin dünyanın her noktasını vurabilecek ve ABD’nin hava savunma sistemlerini aşabilecek kapasitede olduğunu iddia etmişti.

Her ne kadar süpersonik füzeler hızları ve manevra kabiliyetleri nedeniyle son derece zor izlenebilir füzeler olsalar da bazı batılı savunma uzmanları, Rusya’nın yeni nesil silahlarının ne oranda gelişmiş olduğu konusunda soru işaretleri olduğunu dile getiriyorlar.

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