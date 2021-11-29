Rusya’dan Yeniden Hipersonik Füze Denemesi

Rusya Pazartesi günü bir hipersonik seyir füzesi testinin daha başarılı şekilde tamamlandığını açıkladı. Zircon hipersonik seyir füzesi Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin tarafından rakibi olmayan yeni nesil silah sistemi olarak tanımlanıyor.

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre füze Beyaz Deniz’de bulunan Amiral Gorshkov savaş gemisinden ateşlendi ve 400 kilometre uzaklıkta denizde bir hedefi vurdu.

Bu Rusya’nın son iki hafta içinde gerçekleştirdiği ikinci test. ABD, Çin ve Kuzey Kore tespit edilmesi ve önlenmesi daha zor olan yeni nesil uzun menzilli silahlar olarak tanımlanan hipersonik füze yarışında yer alıyor.

Hipersonik füzeler atmosferin üst katmanında ses hızının beş katında yani yaklaşık saatte yaklaşık 6,200 kilometrede ilerliyor.

Rusya Cumhurbaşkanı Putin 2018 yılında yeni hipersonik silahlara ilişkin yaptığı açıklamada bu silahların dünya üzerindeki herhangi bir noktayı vurabileceğini ve ABD yapımı füze kalkanı tarafından da tespit edilemeyeceğini söylemişti.

