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Rusya'dan Youtube'a Ültimatom

26.05.2022 13:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya Dışişleri Bakanlığı, bakanlığın düzenlediği basın brifinglerinin yayınlanmasının YouTube tarafından engellenmesi halinde, ülkedeki batılı gazetecileri sınır dışı edecekleri uyarısında bulundu.

Rusya'dan Youtube'a Ültimatom

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, sosyal medya platformu ve video paylaşım sitesi Youtube’u basın toplantılarının yayınlanmasının engellenmemesi konusunda uyardı. Zakharova yaptığı açıklamada “Kendilerine söyledik eğer bir basın brifingimizi daha yayınlamayı engellerseniz bir gazeteci ya da ABD yayın kuruluşunu sınır dışı edeceğiz” dedi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü “Bir toplantımız daha yayınlanmazsa biz de belirli bir gazeteci yada medya kuruluşunu sınır dışı etme açıklamamızı yapacağız” ifadesini kullandı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı haftalık olarak düzenlediği basın brifinglerinde ülkenin dış politikası ve devam eden Ukrayna’daki saldırılara dair paylaşımlarda bulunuyor.

Zakharova’nın bu açıklamasından birkaç gün önce Rusya parlamentosunda vekiller, yönetime ülkedeki herhangi bir yabancı basın kuruluşunun bürosunu kapatması yetkisi veren bir yasayı onayladı. Yasa uyarınca eğer bir batılı medya kuruluşu, Rusya’ya karşı dostane olmayan yayınlar yaparsa yönetim söz konusu kurumun Moskova’daki temsilciliğini kapatabilecek. Söz konusu yasa bazı batılı ülkelerin Rusya medya kuruluşlarının ofislerinin kapatılması kararını almasının ardından çıkarıldı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ayrıca ülkede İngilizce yayın yapan medya kuruluşlarının Rusya’ya karşı dostane olmayan yayınlarına karşı da önlemler alınacağını belirtti ancak herhangi bir detay paylaşmadı.

Öte yandan Rusya lideri Vladimir Putin, Rus ordusu hakkında kasten yalan haber yapmanın 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını öngören bir yasayı Mart ayında onaylamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
youtube Rusya Ukrayna
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