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Rusya’dan Zelenski’ye tepki: Bu, atalarımızın anısına hakarettir

DÜNYA HABERLERİ  | 28.01.2020 18:30 | Son Güncelleme

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski’nin yaptığı konuşmada Sovyetler Birliği’ni İkinci Dünya Savaşı’nın başlamasına katkıda bulunmakla suçlaması, kendisini Sovyetler Birliği’nin varisi olarak gören Rusya’nın tepkisini çekti.

Deniz BERKTAY/KIEV, (DHA)- Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski’nin yaptığı konuşmada Sovyetler Birliği’ni İkinci Dünya Savaşı’nın başlamasına katkıda bulunmakla suçlaması, kendisini Sovyetler Birliği’nin varisi olarak gören Rusya’nın tepkisini çekti. Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’in Sözcüsü Dmitri Peskov, bunun, İkinci Dünya Savaşı’nda faşizme karşı savaşan Sovyet askerlerine hakaret olduğunu ifade etti.
Dmitri Peskov yaptığı açıklamada, Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski’nin sözlerinin, bir zamanlar faşizme karşı mücadele etmiş milyonlarca Ukraynalının da görüşüne ters düştüğünü dile getirerek, böyle sözlerin, ataların hatırasına hakaret anlamına geldiğini ifade etti. Zelenski’nin bu sözlerle, Polonya yönetiminin yanlış tavrını paylaştığını ifade eden Peskov, gerek Rusların, gerekse bugünkü Bağımsız Devletler Topluluğu ülkelerinde yaşayan milyonlarca kişinin atalarının, bir zamanlar, Polonya da dahil olmak üzere bütün Avrupa’yı faşizmden kurtarma pahasına kendi hayatlarını feda ettiklerini dile getirdi.
“UKRAYNA’YLA İLİŞKİLER HENÜZ NORMALLEŞMEDİ”
Ukrayna’yla ilişkilere de değinen Peskov, Rusya-Ukrayna ilişkilerinde olumlu bir dinamiğin yakalandığını ancak iki ülke ilişkilerinin henüz normalleşmekten uzak olduğunu belirtti. Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, dün Polonya’da bir milyondan fazla Yahudi’nin İkinci Dünya Savaşı’nda Naziler tarafından imha edildiği Auscwitz Kampı’nın Sovyet askerleri tarafından kurtarılmasının 75’inci yıldönümü nedeniyle bu kampta düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Sovyetler Birliği’ni dolaylı yoldan eleştirmişti. Polonya’nın İkinci Dünya Savaşı’nda ‘diktatör rejimlerin kurbanı’ olan ilk ülke olduğunu ve bunun İkinci Dünya Savaşı’na ve Naziler’in Yahudi soykırımına giden yolu açtığını söyleyen Zelenski, böylelikle, İkinci Dünya Savaşı’nın başında Polonya’nın Nazi Almanya’sı ile Sovyetler Birliği’nin ortak işgaline uğradığını ima etmiş ve Sovyetler Birliği’ni, savaşın başlamasından dolaylı olarak sorumlu tutmuştu.
RUSYA’NIN RAHATSIZLIĞI
Rusya yönetimi, Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’in Auscwitz’in kurtuluş törenine çağrılmamasından ve Rus heyetinin törende en arka sırada oturtulmasından rahatsızlık duyduğunu açıkladı. Putin’in sözcüsü Dmitri Peskov, yaptığı açıklamada, Rusya Cumhurbaşkanı Putin’in etkinliğe davet edilmediğini dile getirdi. Diğer taraftan, Polonya’da etkinliğin düzenlenmesinden sorumlu olan Auscwitz Birkenau Vakfı’ndan yapılan açıklamada, etkinliğe davetin ülkelere yapıldığını, hiçbir devlet başkanının özel olarak davet edilmediğini söyleyerek, her bir ülkenin, etkinliğe kimi göndereceğine kendisinin karar verdiğini savundu.
RUSYA: POLONYA, BİZİM SAYEMİZDE VAR
Törene katılan Rusya’nın Varşova Büyükelçisi Sergey Andreyev ise burada Rus gazetecilere yaptığı açıklamada, Polonya’nın varlığını, Sovyetler Birliği’nin kazandığı zafere borçlu olduğunu söyledi. Büyükelçi Andreyev, eğer Sovyetler Birliği Nazi Almanya’sına karşı zafer kazanmış olmasaydı, bugün ne Polonya’nın, ne de Polonyalıların var olmayacağını belirtti.

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