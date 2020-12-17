Rusya’nın 4 Yıllık Olimpiyat Yasağı 2 Yıla İndirildi

Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi, Rus atletlerin ülkenin bayrağı altında uluslararası spor etkinliklerinde yer alması yasağını sürdürma kararı aldı; ancak Rusya’nın 4 yıllık Olimpiyat yasağını iki yıla indirdi.

Dopinge karışmayan ve testlerini gizlemeye çalışmayan Rus atletler ve takımlar, bu kararla ‘‘tarafsız atlet’’ olarak gelecek yıl yapılacak Tokyo Olimpiyatları, 2022 Pekin Kış Olimpiyatları ya da 2022 Katar Dünya Kupası’na katılabilecekler. Ancak ülkelerinin bayrağını ya da ulusal marşını kullanamayacak.

Kararın Rusya’nın kazanımı olarak kabul edilen kısmına göre sporcuların üniformalarında ‘‘tarafsız atlet’’ yazısının yanında bu yazıdan daha belirgin olmamak koşuluyla ‘‘Rusya’’ ismi de yer alabilecek.

Rus atletler üniformalarında bayraklarının ana renkleri olan kırmızı beyaz ve mavi renklerini taşıyabilecekler. Son iki dünya şampiyonasında buna izin verilmemişti.

Dünya Dopingle Mücadele Dairesi (WADA) 2019 yılının Aralık ayında Rusya’nın önde gelen spor etkinliklerine katılmasını yasaklamıştı. Ancak bu yasak temyiz süreci sona ermeden uygulanmaya konulmamıştı.