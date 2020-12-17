Rusya’nın 4 Yıllık Olimpiyat Yasağı 2 Yıla İndirildi

Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi, Rus atletlerin ülkenin bayrağı altında uluslararası spor etkinliklerinde yer alması yasağını sürdürma kararı aldı; ancak Rusya’nın 4 yıllık Olimpiyat yasağını iki yıla indirdi.
Dopinge karışmayan ve testlerini gizlemeye çalışmayan Rus atletler ve takımlar, bu kararla ‘‘tarafsız atlet’’ olarak gelecek yıl yapılacak Tokyo Olimpiyatları, 2022 Pekin Kış Olimpiyatları ya da 2022 Katar Dünya Kupası’na katılabilecekler. Ancak ülkelerinin bayrağını ya da ulusal marşını kullanamayacak.
Kararın Rusya’nın kazanımı olarak kabul edilen kısmına göre sporcuların üniformalarında ‘‘tarafsız atlet’’ yazısının yanında bu yazıdan daha belirgin olmamak koşuluyla ‘‘Rusya’’ ismi de yer alabilecek.
Rus atletler üniformalarında bayraklarının ana renkleri olan kırmızı beyaz ve mavi renklerini taşıyabilecekler. Son iki dünya şampiyonasında buna izin verilmemişti.
Dünya Dopingle Mücadele Dairesi (WADA) 2019 yılının Aralık ayında Rusya’nın önde gelen spor etkinliklerine katılmasını yasaklamıştı. Ancak bu yasak temyiz süreci sona ermeden uygulanmaya konulmamıştı.
Merkezi Lozan’da bulunan Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), Rusya’nın önde gelen spor etkinliklerine ev sahipliği yapmasını ya da ev sahipliği için yarışmasını da 16 Aralık 2022 tarihine kadar yasaklayan yasakların, bugün yürürlüğe girdiğini açıkladı.
Rus hükümet yetkililerinin ve temsilcilerinin de Olimpiyatlar ve dünya şampiyonaları gibi büyük uluslararası spor etkinliklerinde bulunması 2 yıl boyunca yasak olacak.
Karara göre Ruslar WADA’nın yönetmeliğine tabii spor kuruluşlarının yönetici komitelerinde de yer alamayacak.
Rusya pozitif testleri gizlemekle suçlanıyordu
WADA, Rusya’yı doping vakalarının tespit edilmesini zorlaştırmak için sahte delil yerleştirmek ve pozitif doping testleriyle bağlantılı dosyaları silmekle suçlamıştı.
Rus yetkililer ise verilerdeki tutarsızlığın tamamen teknik nedenlerden kaynaklandığını öne sürmüştü.
Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) kararın gelecek iki Olimpiyat Oyunu için ne anlama geleceğini dikkatle değerlendireceklerini ve uluslararası federasyonlarla Uluslararası Paralimpik Komitesi’ne de konuyla ilgili danışacaklarını bildirdi.
WADA Başkanı Witold Banka, kararın dopingle ilgili şu ana kadar bir ülkeye karşı alınan en sert karar olduğunu, kurumsal hile ve küresel dopingle mücadele sistemini aldatma çabalarına hoşgörü gösterilmeyeceği konusunda çok açık bir mesaj olduğunu belirtti.
Rusya Dopingle Mücadele Dairesi (RUSADA) karardan tatmin olmadıklarını açıkladı. ABD Dopingle Mücadele Dairesi (USADA) ise kararın ‘‘zayıf’’ olduğu görüşünü bildirdi.
ABD’den mahkeme kararına eleştiri
USADA Başkanı Travis Tygart ‘‘Anlamlı ve suçla orantılı gerçek bir cezadan kaçınılması temiz atletler ile sporun bütünlüğü ve kanunun üstünlüğü ilkelerine karşı büyük bir darbe’’ eleştirisini yaptı.
2015 yılında WADA’nın hazırladığı bir raporda ortaya çıkmasından bu yana Rusya’nın doping meselesi çığ gibi büyümüştü.
Birçok Rus atlet, geçen iki olimpiyat oyunundan dışlandı. Rusya, 2014 Soçi Olimpiyatları’nda devlet destekli doping yaptığı suçlamalarından dolayı 2018’de yapılan Pyeongchang Kış Olimpiyatları’nda bayrağını kullanamamıştı.
Rusya ise geçmişte dopingle mücadele politikalarında bazı eksikler olduğunu kabul etti, ancak devlet destekli doping iddialarını reddediyor.