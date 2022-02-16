Rusya’nın AB Büyükelçisi: ABD’nin iddialarının aksine bugün bir saldırı yok

Büyükelçi iddiaları için ABD’den kanıt istedi.Moskova, Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD), "bu Çarşamba günü Rusya'nın olası bir Rus işgaline" ilişkin uyarılarını sert bir şekilde reddetti. Rusya'nın Avrupa Birliği (AB) Büyükelçisi Vladimir Chizhov, Die Welt gazetesine verdiği demeçte, "Rusya konusunda sizi teyit ederim ki bu Çarşamba günü bir saldırı olmayacak" dedi.

"Önümüzdeki hafta, ondan sonraki hafta veya önümüzdeki ay da herhangi bir çatışma olmayacak" ifadelerini kullanan Chizhov, "Avrupa'da savaşlar nadiren bir Çarşamba günü başlar" söyleminde bulundu.

Büyükelçi ayrıca, Washington'un Ukrayna'ya yönelik olası bir Rus saldırısına ilişkin endişe verici açıklamalarını eleştirerek, "Eğer suçlamalarda bulunursanız, özellikle Rusya'ya karşı çok ciddi suçlamalarda, kanıt sunma sorumluluğunuz da vardır. Aksi takdirde bu iftiradır" dedi.

Batı'yı Rusya'nın güvenlik endişelerini ciddiye almaya davet eden Chizhov, "Ortaklarımız nihayet meşru endişelerimizi dinlediğinde, yumuşama süreci çok uzun sürmeyecektir" ifadelerini kullanarak, "Bu, Lizbon'dan Vladivostok'a kadar tüm Avrupalıların ve aynı zamanda diğer tüm ulusların çıkarınadır" söyleminde bulundu.

RUSYA ASKER ÇEKECEĞİNİ BİLDİRDİ

Rusya Çarşamba günü daha fazla sayıda asker ve silahların üslere geri döneceğini bildirdi ancak NATO'dan yapılan açıklamada, asker sayısında bir düşüş belirtisi görülmediği kaydedildi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg yaptığı açıklamada, "Şu anda Rus birliklerinin herhangi bir şekilde geri çekildiğini görmedik. Gerçekten birliklerini geri çekmeye başlarlarsa, bu bizim tarafımızdan memnuniyetle karşılanacaktır ama görmek gerek" ifadelerini kullandı.

Rusya Ukrayna'nın doğu, kuzey ve güneyine yaklaşık 150.000 asker konuşlandırmış ve bu durum Rusya'nın Ukrayna'yı işgal edeceği endişesine yol açmıştı.

Moskova ise işgal iddialarını reddederek asıl kendisinin NATO tarafından tehdit edildiğini öne sürüyor.

Rus ordusu Ukrayna sınırına yakın bölgelerden çekilen asker veya silah sayısını bildirmedi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin krizden diplomatik bir çıkış yolu istediğinin sinyalini verse de henüz tam bir geri çekilme taahhüdünde bulunmadı. Savaş istemediğini vurgulayan Putin Ukrayna'nın NATO‘ya katılmasını engelleme hedefine ulaşmak için müzakerelere güvendiğini ifade ediyor.

AP,AFP / BS,ET

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