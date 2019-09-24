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Rusya'nın, Abhazya'nın sözde ordusuna mali destek kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2019 10:47 | Son Güncelleme

Gürcistan Dışişleri Bakanlığı: - "Bu karar, Rusya Federasyonu tarafından Gürcistan'a ait bölgelerin Rus siyasi ve askeri alanlarına entegre edilmesine yönelik yasa dışı bir adımdır"

TİFLİS (AA) - Gürcistan Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın Gürcistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Abhazya'nın sözde ordusu için mali yardımda bulunmasına tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vladimir Konstantinid, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Gürcistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Abhazya'nın sözde ordusu için mali yardım sağlanmasına yönelik anlaşmanın imzalanması talimatını değerlendirdi.

Putin'in kararının, Rusya'nın Gürcistan'a uyguladığı işgal politikasının devamı olduğunu ifade eden Konsantinid, "Bu karar, Rusya Federasyonu tarafından Gürcistan'a ait bölgelerin Rus siyasi ve askeri alanlarına entegre edilmesine yönelik yasa dışı bir adımdır ve Rusya'nın ilhak politikasının devamıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Söz konusu kararın, Rusya Federasyonu ile Abahzya'nın sözde yönetimi arasında daha önce imzalanan askeri iş birliği anlaşmasının devamı olduğuna dikkati çeken Konstantinid, bu anlaşmanın da yasa dışı olduğunu kaydetti.

Uluslararası ortaklarının Gürcistan'ın toprak bütünlüğü ve egemenliğine somut destek verdiğini, Abhazya ile Güney Osetya'nın sözde bağımsızlığını tanımadığını hatırlatan Konstantinid, bölgede son dönemlerdeki gelişmelerle ilgili Gürcü yetkililerin ABD'de Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurulu görüşmelerinde dünya liderlerini bilgilendireceğini söyledi.

- Putin'in talimatı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Gürcistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Abhazya'nın sözde ordusu için mali yardım sağlanmasına yönelik anlaşmanın imzalanması talimatını vermişti.

Putin tarafından imzalanan kararnameye göre, Abhazya ordusunun "modernleştirilmesi" kapsamında Rusya tarafından sağlanacak mali yardımla ilgili anlaşma imzalanacak.

- Abhazya sorunu

Gürcistan 1991'de bağımsızlığına kavuşmasının ardından sürekli toprak bütünlüğü sorunlarıyla uğraştı. Gürcistan ordusuyla Rusya'nın desteklediği Abhazyalı ayrılıkçılar arasında 1992-1993'te 13 ay boyunca savaş yaşandı.

2008'de Rusya ile Gürcistan arasında Güney Osetya Savaşı olarak bilinen çatışmalar çıktı. Savaşın ardından, Rusya'nın desteklediği Abhazya ve Güney Osetya bölgeleri Gürcistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan etti. Abhazya ve Güney Osetya uluslararası arenada bağımsız olarak tanınmıyor.

Rusya Federasyonu, 2008'de bu iki bölgenin bağımsızlığını tanımıştı. Gürcistan, Rusya’ya diplomatik ilişkileri keserek yanıt vermişti.

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