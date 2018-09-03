Rusya'nın Akdeniz'deki tatbikatı devam ediyor

Rusya Savunma Bakanlığı, donanmanın, hava kuvvetleri ile Akdeniz'de başlattığı tatbikatta SU-30 uçaklarının en zor görevlerden biri olan havada yakıt ikmalini yaptığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus donanmasının Akdeniz'de devam eden tatbikatına ilişkin bilgi verildi.

Donanma ile hava kuvvetlerine ait bütün grupların tatbikat yerlerine ulaştığı belirtilen açıklamada, “Pilotlar, uçuş görevinin en karmaşık unsurlarından biri olan havada yakıt ikmalini gerçekleştirdiler. SU-30 mürettebatı Akdeniz havzası üzerinde planlı uçuşlarını yaptılar." denildi.

Açıklamada, 2 bin metreden 8 bin metreye kadar olan yükseklikte, saatte 500-550 kilometre süratle uçan uçakların söz konusu görevi gerçekleştirdiği ifade edildi.

Rus donanması, tarihinde ilk kez Akdeniz'de hava kuvvetleri ile birlikte askeri tatbikat başlatmıştı.

1 Eylül'de başlayan tatbikat 8 Eylül'de sona erecek.

