HABER

Rusya'nın Akdeniz'deki tatbikatı devam ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2018 17:46 | Son Güncelleme

Rus SU-30 tipi uçaklar havada yakıt ikmali yaptı

Rusya Savunma Bakanlığı, donanmanın, hava kuvvetleri ile Akdeniz'de başlattığı tatbikatta SU-30 uçaklarının en zor görevlerden biri olan havada yakıt ikmalini yaptığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus donanmasının Akdeniz'de devam eden tatbikatına ilişkin bilgi verildi.

Donanma ile hava kuvvetlerine ait bütün grupların tatbikat yerlerine ulaştığı belirtilen açıklamada, “Pilotlar, uçuş görevinin en karmaşık unsurlarından biri olan havada yakıt ikmalini gerçekleştirdiler. SU-30 mürettebatı Akdeniz havzası üzerinde planlı uçuşlarını yaptılar." denildi.

Açıklamada, 2 bin metreden 8 bin metreye kadar olan yükseklikte, saatte 500-550 kilometre süratle uçan uçakların söz konusu görevi gerçekleştirdiği ifade edildi.

Rus donanması, tarihinde ilk kez Akdeniz'de hava kuvvetleri ile birlikte askeri tatbikat başlatmıştı.

1 Eylül'de başlayan tatbikat 8 Eylül'de sona erecek.

PARTNERHollywood'u rezil eden çekim hatalar!Hollywood'u rezil eden çekim hatalar!
Su parkında boğulma tehlikesi geçiren çocuk tedaviye alındıSu parkında boğulma tehlikesi geçiren çocuk tedaviye alındı
Su parkında boğulmak tehlikesi geçiren çocuk tedaviye alındıSu parkında boğulmak tehlikesi geçiren çocuk tedaviye alındı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Akdeniz Rus donanması Rusya Su-30

En Çok Okunan Haberler

Emekli maaşında karma hesap sistemi tarih oluyor

Emekli maaşında karma hesap sistemi tarih oluyor

Beyaz TV sunucusu canlı yayında dayak yedi!

Beyaz TV sunucusu canlı yayında dayak yedi!

Doğu Perinçek: Hiç kimse bizden Tayyip Erdoğan düşmanlığının esiri olmamızı beklemesin

Doğu Perinçek: Hiç kimse bizden Tayyip Erdoğan düşmanlığının esiri olmamızı beklemesin

Çiftlik Bank'ın CEO'su Mehmet Aydın'ın Dubai'deki yeni fotoğrafları ortaya çıktı

Çiftlik Bank'ın CEO'su Mehmet Aydın'ın Dubai'deki yeni fotoğrafları ortaya çıktı

Eski cumhuriyet savcısı Serhat Yağmur çöplükte kafasında vurulmuş halde bulundu

Eski cumhuriyet savcısı Serhat Yağmur çöplükte kafasında vurulmuş halde bulundu

Boa yılanıyla tecavüz eden sapığa ağır ceza!

Boa yılanıyla tecavüz eden sapığa ağır ceza!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kocaeli'nin Körfez ilçesi Belediye Başkanı İsmail Baran, Trump'a şiir yazdı

Kocaeli'nin Körfez ilçesi Belediye Başkanı İsmail Baran, Trump'a şiir yazdı

Diyarbakır'da terör örgütü PKK yönelik düzenlenen operasyon genişletildi! 36 köy ve mezrada sokağa çıkmaya yasağı

Diyarbakır'da terör örgütü PKK yönelik düzenlenen operasyon genişletildi! 36 köy ve mezrada sokağa çıkmaya yasağı

TSK'ya ait Seferihisar askeri kamp alanının Katarlılara satıldığı iddiası Meclis gündeminde

TSK'ya ait Seferihisar askeri kamp alanının Katarlılara satıldığı iddiası Meclis gündeminde

İstanbul, Kağıthane'de özel harekat polisi destekli operasyon!

İstanbul, Kağıthane'de özel harekat polisi destekli operasyon!

Ümit Özdağ'dan bayramlaşmaya giden 'Suriyeliler geri alınmasın' çıkışı

Ümit Özdağ'dan bayramlaşmaya giden 'Suriyeliler geri alınmasın' çıkışı

MEBBİS girişi ile e-müfredat sistemi: Zümre oluşturma, yıllık plan nasıl yapılır?

MEBBİS girişi ile e-müfredat sistemi: Zümre oluşturma, yıllık plan nasıl yapılır?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.