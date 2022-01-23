Rusya’nın Amacı Ukrayna’da ‘Kukla Hükümet’ mi?

İngiltere Rusya’yı Ukrayna’da kukla hükümet kurmaya çalışmakla suçlarken, Moskova bunu yalanladı. Ukrayna, İngiltere’nin suçlamalarının ciddiye alınması gerektiği düşüncesinde.

Londra, Rusya’nın Ukrayna’da kukla bir hükümet kurması durumunda sert ekonomik yaptırımlarla karşılaşacağını belirtti.

İngiltere, Rusya’nın Ukrayna’yı işgal planları çerçevesinde bir dizi Ukraynalı siyasiyle temasta olduğunu da kaydetti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı ise İngiltere’nin bu iddialarını dezenformasyon olarak niteledi ve İngiltere’yle NATO’yu Ukrayna üzerinden gerilimi tırmandırmakla suçladı.

Ukrayna Devlet Başkanlığı danışmanlarından Mykhailo Podolyak ise İngiltere’nin suçlamalarının ciddiye alınması gerektiği düşüncesinde.

İngiltere Başbakan Yardımcısı Dominic Raab da Sky News’a yaptığı açıklamada Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmeye çalışması ve ülkede kukla bir hükümet kurması halinde bunun çok ciddi sonuçları olacağını vurguladı.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı Rusya’nın eski Ukraynalı milletvekili Yevhen Murayev’i Rusya yanlısı bir hükümetin lideri yapma planları içinde olduğunu belirtiyor.

Murayev, Ukrayna’nın Batı dünyasıyla bütünleşmesine karşı çıkan bir isim olarak biliniyor. Aralık 2021’de yapılan bir ankete göre 2024 devlet başkanlığı seçimleri için Murayev’e destek sadece yüzde 6.3.

İngiltere ayrıca Rus istihbaratının Rusya yanlısı eski Ukrayna Devlet Başkanı Viktor Yanukovich’le bağlantılı bazı siyasilerle de temasta olduğunu belirtiyor.

İngiltere geçen hafta içinde Ukrayna’ya 2000 füzeyle askeri eğitmenler gönderdi.

Cumartesi günü de Amerika’nın 90 ton askeri yardımı Ukrayna’ya ulaşmıştı. Bu yardım içinde cephedeki askerler için cephane de olduğu belirtiliyor.

