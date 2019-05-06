PARİS (AA) - Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya'nın Avrupa Konseyi'nde kalmasını istediğini söyledi.

Macron, Elysee Sarayı'nda Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Avrupa Konseyi'nin 70'inci yılını kutladığını hatırlatan Macron, "Rusya'nın Avrupa Konseyi'nde kalmasını istiyorum. Avrupa Konseyi ve Rusya'nın birbirlerine ihtiyacı var." ifadesini kullandı.

Macron, Rusya ve Konseyin birbirlerine karşı sorumluluklarını da yerine getirmesi gerektiğini söyledi.

Jagland da Avrupa Konseyin 70'inci yılını kutlamaktan memnuniyet duyduğunu ifade ederek, Konseyin ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin bölgede önemli rol oynadığını belirtti.

Rusya'nın 2014'te Kırım'ı işgali nedeniyle Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'ndeki (AKPM) Rus heyetinin oy hakkı elinden alınmıştı. Rusya da bu yaptırıma tepki olarak, 2016'dan itibaren ulusal heyet göndermeme kararı almış ve yıllık 33 milyon avro olan Avrupa Konseyi bütçesine katkı payını ödemeyi reddetmişti.

2017'den beri bütçe katkı payını ödemeyen Rusya'nın, Avrupa Konseyi kuralları gereği, Konseyin yürütme organı olan Bakanlar Komitesi tarafından üyelikten çıkarılması ihtimali mevcut.

