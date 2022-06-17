Rusya'nın Avrupa'ya Gaz Sevkiyatı Talebin Altında Kaldı

Rusya'nın Avrupa ülkelerine doğalgaz sevkiyatı bir kez daha talebi karşılayamadı. Avrupa'nın Rusya'dan talep ettiğinden daha az miktarda doğalgaz alması, kıtanın güneyinde etkili olan aşırı sıcak hava dalgasına denk geldi. Avrupa'nın kış ayları için doğalgaz stoklamakta zorlanacağına ilişkin kaygılar da enerji fiyatlarının yükselmesine neden oldu.

İtalya ve Slovakya, Rusya'dan Almanya'ya Baltık Denizi altından uzanan Kuzey Akım 1 boru hattından olağan hacmin yarısından azını aldıklarını bildirdi. Kuzey Akım 1 boru hattı, Rusya'nın Avrupa Birliği'ne (AB) enerji sevkiyatının yüzde 40'ını oluşturuyor.

Fransa ise 15 Haziran'dan beri Almanya üzerinden kendisine Rus gazının ulaşmadığını bildirdi. Alman enerji firması Uniper, Rusya'dan üzerinde anlaşılan miktardan yüzde 60 daha az doğalgaz aldığını, ancak geri kalan miktarı başka kaynaklardan telafi ettiğini bildirdi.

Almanya'nın enerji piyasası düzenleme kurumu, durumun "gergin" olduğunu ancak şu anda doğalgaz arzının sabit seyrettiğini kaydetti.

AB'nin Rus doğalgazına olan bağımlılığı ve Moskova'nın Ukrayna işgali sonrasında getirilen ekonomik yaptırımlara misilleme olarak Avrupa'ya gaz sevkiyatını kesme riski, AB için büyük bir sorun oluşturuyor. AB ülkeleri enerji envanterlerini arttırmaya ve farklı tedarik seçenekleri arayışına girmeye başlıyor.

Klima ihtiyacı talebi de artırıyor

Henüz yaz mevsimi başında İspanya ve Fransa'da etkili olan olağandışı aşırı sıcak hava dalgası da kaygıları arttırıyor. Artan klima ihtiyacını karşılamak için elektrik enerjisine olan talebi karşılamak amacıyla daha fazla doğalgaz almak gerekiyor.

Avrupa için gösterge fiyat olan Hollanda toptan vadeli doğalgaz satış fiyatı, Temmuz ayı için yüzde 6 arttı. Enerji tedariki sözleşmelerinin fiyatları da Avrupa genelinde yükseldi.

İtalyan enerji firması Eni, bugün Rus Gazprom'dan günlük talep ettiği miktar olan 63 milyon metreküpün sadece yarısını alabildiğini, daha önceki iki gün de tedarik edilen gaz miktarının eksik olduğunu kaydetti.

Dün Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz'la Ukrayna'yı ziyaret edeen İtalya Başbakanı Mario Draghi, Moskova'yı doğalgazı siyasi sebepler için koz olarak kullanmakla suçladı.

Rusya ise Kuzey Akım 1 boru hattının Avrupa'ya daha az miktarda gaz sevkiyatı yapmasını, Alman Siemens Energy firmasının Kanada'ya bakım için gönderilen ekipmanları geç geri getirmesiyle açıkladı. Rusya Başbakan Yardımcısı Alexander Novak, Siemens Energy'nin ve Kanada'nın gecikmeye nasıl yanıt vereceğini görmek için beklemeleri gerektiğini söyledi.

Kanada, daha önce, sorunun çözümü için Almanya'yla temas halinde olduğunu bildirmişti.

Ülkeler kış ayları için gaz stoklarını dolu tutmayı hedefliyor

Geçen yıl doğalgaz ithalatının yüzde 40'ını Rusya'dan sağlayan İtalya, kış mevsimi için doğalgaz stoklarını en az yüzde 90 seviyesinde dolu tutmayı hedefliyor. Bu oran, şu andaki stoklardan yüzde 54 daha fazla.

Rusya'nın arzı sınırlı tutmaya devam etmesi durumunda önümüzdeki hafta İtalya'nın doğalgazda acil durum ilan etmesi beklenebilir. Bu durum, İtalya'da doğalgaz tüketiminin azaltılmasına, doğalgazın sanayi tesislerine sınırlı miktarda verilmesine ve termik santrallarda kömürden elde edilen enerji üretiminin arttırılmasına yol açabilir.

Avrupa genelinde sıvılaştırılmış doğalgaz ithalatının artması, bu yıl stoklardaki seviyenin yükselmesini sağladı. AB çapında doğalgaz envanteri şu anda kapasitenin yüzde 52'sine denk düşüyor. ING Araştırma firması uzmanlarına göre bu oran, beş yıllık ortalamanın biraz altında, bir yıl önceki yüzde 43'lük stok oranınınsa üzerinde.

Uzmanlar, "Arzdaki kesintinin uzaması, AB'nin önümüzdeki ısınma mevsimine girerken yeterli miktarda stoğu olup olmayacağına ilişkin kaygıları arttırır" uyarısında bulundu ve stok seviyelerinin bu hafta Nisan ayından bu yana ilk kez azaldığını kaydetti.

Danimarka enerji dairesi depoları doldurmaya devam etse de bunun azalan doğalgaz sevkiyatı nedeniyle daha yavaş olduğunu bildirdi.

Sıcaklıkların yükseldiği İspanya'da enerji santralları, Çarşamba günü, elektrik üretimi için, kayıtların tutulmaya başlamasından bu yana en yüksek miktarda doğalgaz satın aldı.

Gazprom, Kuzey Akım hattındaki eksikliği telafi etmek için Ukrayna üzerinden doğalgaz akışını arttırabilir. Ancak henüz bunun gerçekleştiğine ilişkin herhangi bir sinyal alınmadı. Buna ilave olarak Yamal-Avrupa boru hattında akış, son birkaç aydır, Almanya'ya doğru batı yönünde gerçekleşmesi gerekirken doğu yönüne kaydı.

Kuzey Akım 1 hattının 11-21 Temmuz tarihleri arasında yıllık bakıma girmesi ve bu dönemde gaz akışının tamamen durması bekleniyor.

Amerika, aylardır Avrupa'ya sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) tedarik eden kritik bir ülke. Ancak geçen hafta Teksas eyaletindeki bir LNG ihracat terminalinde meydana gelen patlama, terminalin Eylül ayına kadar devre dışı kalmasına yol açtı. Eylül ayından 2022 yılı sonuna kadar terminalin sadece kısmen faaliyet göstereceği tahmin ediliyor.

Amerika'nın LNG ihracatının yüzde 20'sini karşılayan tesis, Avrupalı enerji müşterilerinin en önemli tedarikçilerinden biri.

