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  4. Rusya’nın balistik füzesi Kazakistan’a düştü

Rusya’nın balistik füzesi Kazakistan’a düştü

DÜNYA HABERLERİ  | 13.01.2020 11:15 | Son Güncelleme

Rusya’ya ait İskender-M balistik füzesinin Kazakistan’ın Aktöbe şehrinde kırsal bir alana düştüğü bildirildi.

Rusya’nın balistik füzesi Kazakistan’a düştü

Rusya’nın nükleer başlık taşıyabilen İskender-M balistik füzesi Rusya’nın Astrahan bölgesinde bulunan Kapustin Yar füze fırlatma ve uzay üssünden fırlatıldı.

ABD ve Rusya’nın Orta ve Uzun Menzilli Füzeler Anlaşması’ndan (INF) çekilmesinden sonra Rusya’nın fırlatma ve tatbikatlarına ağırlık verdiği İskender-M balistik füzesi kontrol dışı bir manevra ile belirlenen hedefin uzağına yöneldi.

Ana kumandanın müdahale edemediği öğrenilen fırlatma işleminde, İskender-M balistik füzesi Kazakistan’ın Aktöbe şehrinde bulunan kırsal bir alana düştü. Füzenin Kazakistan’a düşmesiyle birlikte Rusya’nın askeri diplomatları tarafından Kazakistan tarafıyla diyalog kurulduğu açıklandı.

Kazakistan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada füzenin düşmesinin ardından bölgenin abluka altına alındığı ve ilk incelemelerin yapıldığı açıklandı. Füzenin boş bir alana düştüğü, ölü ya da yaralı olmadığı bildirildi.

BALİSTİK FÜZELER ELEŞTİRİLERİN ODAĞINDA

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürerken İskender-M balistik füzesinin başka ülke sınırlarına kontrolsüz bir şekilde düşmesi nedeniyle balistik füzeye yönelik yapılan yorumlarda testlerin ne kadar güvenli bir şekilde gerçekleştiği yönünde eleştiriler yapılmaya başladı. Rusya Savunma Bakanlığı ise balistik füzenin Kazakistan’a düşmesinden sonra herhangi bir açıklamada bulunmadı.

Rusya’nın balistik füzesi Kazakistan’a düştü

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Anahtar Kelimeler:
Rusya kazakistan Balistik Füze

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