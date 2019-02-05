IHAAW164943-ASA/05-02-2019
- Rusya’nın başkenti Moskova’da alınan bomba ihbarı sonrası birçok okul, alışveriş merkezi, hastane ve kamu kurumu boşaltıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
05.02.2019 16:49:43 TSI
NNNN
'Eski bakanlara sefil olmamaları için ömür boyu maaş bağladık'
Mide bulandıran olay mahalleyi karıştırdı! Görmesinler diye...
Yüzlerce kişi hastaneye başvurdu
Erdoğan'dan flaş İş Bankası açıklaması: Hazine'nin malı olacak
MHP'den İlber Ortaylı için yazılı açıklama! Çok sert sözler
Kritik harita dün yine değişti!
Çanakkale'de esrarengiz olay! İddia var ama, en ufak bir iz yok
"Her derde deva" dedi, antibiyotiğe karşı önerdi: Tüketin
Kaçırılan Sıla'yla ilgili yeni gelişme! 'O, benim namusum'
Okuyucu Yorumları 0 yorum