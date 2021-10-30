Rusya’nın Bayraktar TB2 Tepkisine Zelenskiy’den Yanıt

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy, ülkesinin doğusundaki Donbass bölgesinde Türkiye’den satın alınan silahlı insansız hava araçlarının (SİHA) kullanılmasının savunma amaçlı olduğunu, herhangi bir anlaşmayı ihlal etmediğini söyledi.

Hafta başında Rusya yönetimi, Ukrayna’nın Donbass’ta Rusya yanlısı ayrılıkçı güçlere karşı Türk yapımı SİHA Bayraktar TB2’yi kullanmasına tepki göstermişti.

Ukrayna Cumhurbaşkanlığı resmi internet sayfasında yayınlanan bilgilere göre Zelenskiy konuyla ilgili olarak, “Ukrayna ordusu, topraklarını koruma ihtiyacı duyduğunda, korur” ifadelerini kullandı.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı’ndan hafta başında yapılan açıklamada, sözkonusu Rusya yanlısı ayrılıkçı grupları ateşkese ikna etmek için SİHA konuşlandırıldığı, bu gruplara ait bir mühimmat deposunun SİHA aracılığıyla yok edildiği belirtilmişti. Açıklamada ayrıca, bu operasyonda bölgedeki ‘askeri temas hattının’ geçilmediğine de vurgu yapılmıştı.

Bu açıklamanın ardından Salı günü Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov da, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ukrayna’nın, Türk yapımı SİHA Bayraktar TB2’yi ülkenin doğusunda Rusya’nın desteklediği grupların kontrolu altındaki bölgede devreye sokmasına dikkat çekerek, “Türkiye ile gerçekten iyi ilişkilerimiz var ancak mevcut durumda, Ukrayna ordusuna bu tür silahların sağlanmasının, temas hattında, durumu potansiyel olarak istikrarsızlaştırabileceğinden endişe duyuyoruz” dedi.

Ukrayna’nın doğusundaki Donbass’da Rusya’nın desteklediği ayrılıkçılar 2014 yılından bu yana Ukrayna güçlerine karşı savaşıyor. Ukrayna’nın resmi verilerine göre, bu muhalif grupların, Rusya’nın Kırım’ı ilhakının ardından başlattıkları silahlı mücadele sonucunda en az 14 bin kişi yaşamını yitirdi.

