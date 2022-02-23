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Rusya'nın Belarus'a Askeri Yığınağı Sürüyor

23.02.2022 13:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son elde edilen uydu fotoğrafları Rusya’nın Ukrayna’nın komşusu Belarus’a askeri yığınağını arttırdığını ortaya koydu. Yeni fotoğraflara göre Rusya, Belarus’a 100’den fazla ek askeri araç daha yolladı

Rusya'nın Belarus'a Askeri Yığınağı Sürüyor

Son elde edilen uydu fotoğrafları Rusya’nın Ukrayna’nın komşusu Belarus’a askeri yığınağını arttırdığını ortaya koydu. Yeni fotoğraflara göre Rusya, Belarus’a 100’den fazla ek askeri araç daha yolladı.

Maxar Technologies adlı özel bir şirkete ait uydunun aldığı görüntülere göre Rusya’nın Belarus’taki askeri yığınağı artarak devam ediyor.

Maxar şirketinden yapılan açıklamada, yeni fotoğraflara göre Rusya’nın Ukrayna sınırına yakın bölgeye bir sahra hastanesi konuşlandırdığı görüldüğü belirtildi.

Rusya, daha önce ortak tatbikat amacıyla Belarus’a asker ve mühimmat gönderdiğini açıklamıştı. 20 Şubat’ta biteceği açıklanan tatbikatın ardından yapılan açıklamada Rusya’nın bölgeden şu aşamada askerlerini ve mühimmatını çekmeyeceği ortaya çıktı.

Uzmanlar Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik topyekün bir saldırıya geçmesi durumunda bir cepheyi de Belarus üzerinden açmayı planladığı yorumlarını yapıyorlar.

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Anahtar Kelimeler:
Belarus Rusya Ukrayna
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