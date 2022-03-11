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Rusya’nın ‘Biyolojik Faaliyet’ İddiası BMGK'da

11.03.2022 16:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Rusya'nın talebi üzerine Ukrayna'da ABD'nin desteğiyle biyolojik silah üretildiği iddiasıyla ilgili bugün acil toplantı düzenleyecek. Washington ve Kiev iddiaları reddediyor

Rusya’nın ‘Biyolojik Faaliyet’ İddiası BMGK'da

Washington ve Moskova arasında “Ukrayna’da biyolojik ve kimyasal faaliyet’’ iddiaları üzerine başlayan tartışmanın ardından Rusya Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni toplantıya çağırdı. BMGK'nın bugün Türkiye saati ile 19.00'da toplanması bekleniyor.

Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Yardımcısı Dimitri Polyanksi, ABD’nin Ukrayna topraklarında askeri biyolojik faaliyetlerde bulunduğunu iddia ederek toplantı talebini Twitter’dan paylaştı.

Rus yetkili, Güvenlik Konseyi’nin Cuma günü toplanması talebinde bulunduklarını belirtti. Diplomatlar, BMGK'nın, Rusya’nın herhangi bir delil sunmadan ortaya attığı iddiaları görüşmek üzere Cuma günü toplanacağını belirtti.

Rusya’nın toplantı talebi, “ABD desteğiyle Ukrayna’nın kimyasal ve biyolojik laboratuvar işlettiği’’ suçlamalarını, Biden yönetimi ve Kiev'in reddetmesinin ardından geldi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova’nın suçlamalarına karşılık olarak Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Rusya’nın Ukrayna’ya karşı kimyasal ya da biyolojik silah kullanabileceği uyarısında bulundu.

Psaki Rusya’nın iddiasını “mantık dışı’’ olarak niteledi. Psaki Twitter’dan paylaştığı açıklamada, “Bütün bunlar Rusya’nın Ukrayna’ya nedensiz ve haksız saldırısını haklı çıkarmaya çalışmak için kullandığı bir taktik’’ ifadelerini kullandı.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski de Perşembe günü yaptığı videolu açıklamada, "Kimse Ukrayna'da herhangi bir kimyasal veya başka bir kitle imha silahı geliştirmiyor" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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