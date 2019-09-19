HABER

Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Nebenzya’dan İdlib tasarısı eleştirisi

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.09.2019 20:19 | Son Güncelleme

Rusya’nın Birlemiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vasily Nebenzya, BMGK’ye sunulan İdlib tasarını eleştirerek, “İdlib’te terörizmi yenilgiden kurtarmak ve İdlib’te yaşananlara dair Rusya ve Suriye’yi suçlamak isteniyor” dedi.Almanya, Belçika ve Kuveyt tarafından İdlib’de ateşkes ve uluslararası insani hukuka saygı gösterilmesini talep eden tasarı Çin ve Rusya tarafından reddedildi.

Rusya’nın Birlemiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vasily Nebenzya, BMGK’ye sunulan İdlib tasarını eleştirerek, “İdlib’te terörizmi yenilgiden kurtarmak ve İdlib’te yaşananlara dair Rusya ve Suriye’yi suçlamak isteniyor” dedi.

Almanya, Belçika ve Kuveyt tarafından İdlib’de ateşkes ve uluslararası insani hukuka saygı gösterilmesini talep eden tasarı Çin ve Rusya tarafından reddedildi. Konseyde konuşan Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Vasily Nebenzya sunulan yasa tasarısına ağır eleştirilerde bulundu. Rusya’nın Daimi Temsilcisi Nebenzya, tasarıyı hazırlayanlar ülke temsilcilerini hedef göstererek, “Bu taslağın içeriği ve bu taslağın hazırlanma amacı kesinlikle gerçekte yapılmak isteneni gösteriyor. İdlib’te terörizmi yenilgiden kurtarmak ve İdlib’te yaşananlara dair Rusya ve Suriye’yi suçlamak isteniyor. Taslağı hazırlayanlar terörist gruplarla savaşma gerçeğini görmezden geliyor” ifadelerini kullandı. Rusya’nın Daimi Temsilcisi Nebenzya bunun yanı sıra, defalarca bölgede bulunan teröristlerin hareketliliğine ve saldırılarına dair uydu görüntülerini BM’ye sunduklarını söyleyerek birçok ülkenin bu uyarıları dikkate almadığını savundu.

12 ülke kabul oyu kullandı
BMGK’da gerçekleşen oylamada ABD, İngiltere, Fransa, Almanya, Belçika, Kuveyt, Fildişi Sahili, Peru, Polonya, Dominik Cumhuriyeti, Güney Afrika ve Endonezya’nın oluşturduğu 12 ülke tasarının kabul edilmesi yönünde oy kullandı. Oylamada tek çekimser oy kullanan ülke ise Ekvator Ginesi oldu. Öte yandan tasarı Rusya ve Çin’in vetosuyla rafa kalktı.

PARTNERTüm gece acı çekti, nedenini fotoğrafa bakınca anladıTüm gece acı çekti, nedenini fotoğrafa bakınca anladı
TBMM Başkanı Şentop'tan Gaziler Günü mesajıTBMM Başkanı Şentop'tan Gaziler Günü mesajı
CHP'li Öztrak: Millet İttifakı'nı değersizleştirmeye kimsenin hakkı yokCHP'li Öztrak: Millet İttifakı'nı değersizleştirmeye kimsenin hakkı yok

En Çok Okunan Haberler

Konkordato ilan eden Türk deviyle ilgili önemli gelişme

Konkordato ilan eden Türk deviyle ilgili önemli gelişme

Meteoroloji'den 'kimyasal yağış' açıklaması!

Meteoroloji'den 'kimyasal yağış' açıklaması!

Yerli ve milli otomobiller ilk kez görücüye çıktı

Yerli ve milli otomobiller ilk kez görücüye çıktı

Polislere 'haritadan yer beğenin' tehdidi!

Polislere 'haritadan yer beğenin' tehdidi!

'Adnan Oktar Suç Örgütü' davasında sorgular sürüyor

'Adnan Oktar Suç Örgütü' davasında sorgular sürüyor

İran'dan 'savaş uyarısı'

İran'dan 'savaş uyarısı'

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı'nın davetine yanıt

Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı'nın davetine yanıt

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

'Kaset' tartışması! MHP'li ismin yanıtı tepki çekti

'Kaset' tartışması! MHP'li ismin yanıtı tepki çekti

Ekrem İmamoğlu'ndan Süleyman Soylu'ya 'kayyum' yanıtı!

Ekrem İmamoğlu'ndan Süleyman Soylu'ya 'kayyum' yanıtı!

Diğer Haberler
MHP lideri Devlet Bahçeli'den Gaziler Günü mesajı

MHP lideri Devlet Bahçeli'den çok sert açıklama

MHP Antalya İl Başkanı Mustafa Aksoy görevinden istifa etti

MHP'de deprem! İl Başkanı istifa etti

Esad ile üst düzey görüşme olacak mı? AK Parti'den açıklama

Esad ile üst düzey görüşme olacak mı? AK Parti'den açıklama

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

AK Parti 'erken seçim' iddialarına noktayı koydu!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan destek sözü

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan destek sözü

Temel Karamollaoğlu'ndan erken seçim tarihi tahmini!

Temel Karamollaoğlu'ndan erken seçim tarihi tahmini!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.