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Rusya’nın BM İnsan Hakları Konseyi’nden Çıkarılması Oylanacak

07.04.2022 13:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu bugün Rusya’nın BM İnsan Hakları Konseyi üyeliğini askıya almayı oylayacak. ABD’nin BM Daimi Temsilcisi Thomas-Greenfield, “Alınacak kararla Rusya’ya, yaptıklarının cezasız kalmayacağı mesajını vermek önemli” dedi.

Rusya’nın BM İnsan Hakları Konseyi’nden Çıkarılması Oylanacak

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu (BMGK) bugün Rusya’nın BM İnsan Hakları Konseyi üyeliğini askıya almayı oylayacak.

ABD’nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield Reuters’a yaptığı açıklamada, “Alınacak kararla Rusya’ya, yaptıklarının cezasız kalmayacağı ve insan haklarına saygı duyuyormuş gibi davranmasına izin verilmeyeceği mesajını vermek önemlidir” dedi.

Thomas-Greenfield hafta başında yaptığı açıklamada ise, "Rusya'nın İnsan Hakları Konseyi üyeliği bir komedidir. Bu bir hatadır, bu nedenle BM Genel Kurulu'nun Rusya'yı Konsey'den çıkarmak için oylama yapmasının zamanı gelmiştir" demişti.

47 üyesi bulunan BM İnsan Hakları Konseyi’nde üyeliğin askıya alınması için, üyelerin üçte ikisinin oyu yeterli oluyor.

Rusya ülkeleri, konseyden çıkarma ya da çekimser kalma yönünde oy kullanmalarının “dostça olmayan bir davranış” olarak değerlendireceği konusunda uyardı.

BM Genel Kurulu, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgali başlattığı 24 Şubat tarihinden bu yana Rusya'yı kınayan iki karar tasarısı geçirdi. Her iki karar tasarısı da en az 140 oyla kabul edildi.

Moskova, Ukrayna'nın askeri altyapısını ortadan kaldırmak için bu ülkeye "özel askeri operasyon" düzenlediğini iddia ediyor.

BM daha önce Libya'nın İnsan Hakları Konseyi üyeliğini askıya almıştı. Libya'nın üyeliği, ülkenin eski lideri Muammer Kaddafi'ye bağlı kuvvetlerin protestoculara karşı şiddet kullanması nedeniyle 2011 yılı Mart ayında Konsey'in tüm üyelerinin oybirliğiyle kabul edilmişti.

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