Rusya'nın Corona Aşısı Çalışmaları Batı'da Kaygı Yaratıyor

Rusya, Corona virüsüne karşı ilk aşıyı onaylamaya hazırlanırken başta Batılı ülkeler olmak üzere dünyanın dört bir yanından uzmanlar, klinik deneyleri tamamlanmadan, prosedürlerine uygun şekilde geliştirilmeyen bir aşının güvenilir olmayabileceği ve büyük risk taşıyabileceği uyarılarında bulunuyor.

Corona virüsüne karşı aşı yarışında Çin ve ABD’nin önüne geçme hedefi birçok Rus hükümet yetkilisi tarafından dile getirilirken, Rus devlet basınında da bu yarışta “dünyada ilk olma” mesajı sıkça gündeme geliyor.

Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin, pandeminin ilanından kısa bir süre sonra, Nisan ayında, yetkililere, Corona virüsü aşı çalışmaları da dahil birçok ilaç için klinik deney sürelerini kısaltmaları talimatı vermişti. Bu doğrultuda, sağlık uzmanlarının itirazlarına rağmen Gamaleya Enstitüsü adlı araştırma merkezinin klinik deneylere başlaması Mayıs ayında Sağlık Bakanlığı’nca onaylanmıştı.

İnsanlar üzerindeki deneyler, 17 Haziran’da 76 gönüllüyle başladı. Ancak bu gönüllü grubunun içinde ordu mensuplarının olması, askerlere deneylerde gönüllü olmaları yönünde baskı yapılmış olabileceği gerekçesiyle bilim dünyasında tepki gördü. Askerlerin deney sonrasında aşının herhangi bir yan etkisini gözlemlemediklerini aktarması, ancak diğer deney grubu içinde yan etkilerle karşılaşanların olması, eleştirileri daha da güçlendirdi. Birçok uzman, ordu mensuplarının baskı altında, belirli bir yönlendirme doğrultusunda bilgi paylaşıyor olabileceği görüşünde.