Rusya'nın Denemesi Uluslararası Uzay İstasyonu'nu Riske Attı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Rusya’nın yaptığı bir füze testinin, bin 500 parçadan fazla uzay çöpüne neden olduğunu ve Uluslararası Uzay İstasyonu'nda bulunan 7 astronotun hayatını tehlikeye attığını açıkladı.

Söz konusu denemede Rusya, eski bir uyduyu bir roketle vurdu. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price “Yapılan şey son derece tehlikeli, pervasız ve sorumsuzcaydı” dedi.

Pazartesi günü Uluslararası Uzay İstasyonu’nda görevli 4 Amerikalı, bir Alman ve iki Rus uzay görevlisi bilimadamı, vurulan uydudan kopan parçaların yarattığı tehlike nedeniyle çalışmalarına ara vererek güvenli alanlara sığınmak zorunda kaldılar.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Rusya’nın vurduğu uydudan kopan bin 500’den fazla parçanın radarlar tarafından tespit edilebilir ve teleskoplarla görülebilir boyutta olduğunu ancak çok daha küçük parçalarınsa halen daha Uluslararası Uzay İstasyonu ve yörüngedeki uygular açısından tehlike oluşturduğunu söyledi.

Yetkililer saatte 28 bin km hızla hareket eden en ufak bir parçanın dahi çok ciddi hasarlara neden olabileceğine dikkat çekiyorlar.

Price, ABD’nin bu tür denemelere izin vermeyeceğinin altını çizdi ve kendilerinin Rusya’yı daha önce de bu konuda uyardığını dile getirdi.

NASA tarafından yapılan açıklamada da vurulan uydudan kopan parçaların önümüzdeki birkaç gün daha Uluslararası Uzay İstasyonu açısından risk oluşturmaya devam edeceği belirtildi.

Benzer şekilde 2007 yılında Çin’in denemesini yaptığı bir füze binlerce uzay çöpüne neden olmuş ve bu parçalar da uzay istasyonu açısından tehlike yaratmıştı. Bu parçalardan birinin daha geçen hafta Uluslararası Uzay İstasyonu’na çok yakın bir mesafeden geçtiği açıklanmıştı.

ABD ve Hindistan’sa benzer testleri daha düşük yükseklikte yaparak yörüngedeki uydular ve uzay istasyonu açısından risk teşkil etmemesine çalışıyor.

Uzmanlar kopan parçaların tam yörüngelerinin belirlenmesinin aylar süreceğine dikkat çekiyorlar.

