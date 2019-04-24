Rusya’nın devlet kontrolündeki silah ihracat şirketi Rosoboronexport’tan yapılan açıklamada, S-400’lerin Temmuz ayında Türkiye’ye teslim edilmeye başlanacağı bildirildi.

Rusya\u2019n\u0131n devlet kontrol\u00fcndeki silah ihracat \u015firketi Rosoboronexport\u2019tan yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamada, S-400\u2019lerin Temmuz ay\u0131nda T\u00fcrkiye\u2019ye teslim edilmeye ba\u015flanaca\u011f\u0131 bildirildi.PARTNER Her ne yap\u0131yorsan\u0131z b\u0131rak\u0131p okuman\u0131z gereken haftan\u0131n en komik 21 tweetiTBMM Ba\u015fkan\u0131 \u015eentop, 40 \u00fclkenin \u00e7ocuklar\u0131n\u0131 a\u011f\u0131rlad\u0131Esgin\u2019den Bursa\u2019ya tematik \u00fcniversiteler teklifi