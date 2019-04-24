HABER

Rusya’nın devlet kontrolündeki silah ihracat şirketi Rosoboronexport’tan yapılan açıklamada, S-400’lerin Temmuz ayında Türkiye’ye teslim edilmeye başlanacağı bildirildi.

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.04.2019 14:58 | Son Güncelleme

Rusya’nın devlet kontrolündeki silah ihracat şirketi Rosoboronexport’tan yapılan açıklamada, S-400’lerin Temmuz ayında Türkiye’ye teslim edilmeye başlanacağı bildirildi.

Rusya’nın devlet kontrolündeki silah ihracat şirketi Rosoboronexport’tan yapılan açıklamada, S-400’lerin Temmuz ayında Türkiye’ye teslim edilmeye başlanacağı bildirildi.

PARTNER Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti
TBMM Başkanı Şentop, 40 ülkenin çocuklarını ağırladıTBMM Başkanı Şentop, 40 ülkenin çocuklarını ağırladı
Esgin’den Bursa’ya tematik üniversiteler teklifiEsgin’den Bursa’ya tematik üniversiteler teklifi

En Çok Okunan Haberler

Bankada parası olanlar dikkat!

Bankada parası olanlar dikkat!

Son dakika: Ankara'da kritik toplantı! Bakanlar bir araya geldi

Son dakika: Ankara'da kritik toplantı! Bakanlar bir araya geldi

5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar tepkisi: Soysuzlar sizi...

5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar tepkisi: Soysuzlar sizi...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar

YSK bugün MHP’nin itirazını görüşecek

YSK bugün MHP’nin itirazını görüşecek

Ülkü Ocakları Genel Başkanı'dan çok sert açıklama!

Ülkü Ocakları Genel Başkanı'dan çok sert açıklama!

İlginizi Çekebilir

İmamoğlu Erdoğan’ı havalimanında karşıladı

İmamoğlu Erdoğan’ı havalimanında karşıladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili açıklama

Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili açıklama

Ankara'da kritik toplantı! İşte ilk açıklama

Ankara'da kritik toplantı! İşte ilk açıklama

Ankara Büyükşehir Belediyesi binasında 'retina taramalı' oda

Ankara Büyükşehir Belediyesi binasında 'retina taramalı' oda

Diğer Haberler
Kılıçdaroğlu: Sağduyumuzu korumak zorundayız

Kılıçdaroğlu: Sağduyumuzu korumak zorundayız

Son dakika: Ankara'da kritik toplantı! Bakanlar bir araya geldi

Son dakika: Ankara'da kritik toplantı! Bakanlar bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar

Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'ten Kılıçdaroğlu'na saldırıyla ilgili açıklama

Ülkü Ocakları Genel Başkanı'dan çok sert açıklama!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'kabine değişikliği' sorusuna yanıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'kabine değişikliği' sorusuna yanıt

Kılıçdaroğlu'ndan YSK'nın kararına ilişkin açıklama

Kılıçdaroğlu'ndan YSK'nın kararına ilişkin açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.