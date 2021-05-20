"Rusya'nın Donbasslılar'a Pasaport Vermesi İlhak Girişimi"

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, Rusya yönetiminin Ukrayna’nın doğusundaki sınır bölgesinde yaşayanlara Rus pasaportu vermesinin, ilhak girişiminin ilk adımı olduğunu savundu.

Bugün gazetecilere açıklama yapan Zelenski, Rusya’nın Kırım’ı ilhakını hatırlatarak, “Bu, kesinlikle ilk adım çünkü aynı şey Kırım’da da oldu. Kırımlılar’a Rus pasaportu verilmişti. Bu büyük bir sorun” dedi.

Rus haber ajansı TASS’ın resmi kaynaklara dayandırdığı bir haberde, 2019 yılının Nisan ayından bu yana, Donbass’da 527 binden fazla kişiye Rusya’nın pasaport verdiği ileri sürüldü.

En az 400 bin Rus pasaportunun bu bölgedekilere verildiğini daha önce dile getiren Ukraynalı yetkililer, Rusya’nın bu kişileri koruma bahanesiyle Ukrayna’ya yönelik askeri girişimlerini arttırabileceği görüşünde.

“Batılı müttefiklerimiz bizi daha fazla desteklemeli”

2014 yılında Rusya’nın Kırım’ı ilhakından bu yana Ukrayna ile Moskova ilişkileri gergin bir şekilde ilerliyor. Kırım ilhakının yaşandığı dönemde, Ukrayna’nın doğusundaki Donbass’ta da Rus destekli gruplar Ukrayna yönetimine karşı çıkarak kontrolu ele geçirdi.