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  4. "Rusya'nın Donbasslılar'a Pasaport Vermesi İlhak Girişimi"

"Rusya'nın Donbasslılar'a Pasaport Vermesi İlhak Girişimi"

20.05.2021 17:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukrayna lideri Zelenski, Moskova’nın Ukrayna’nın doğu sınırında yaşayanlara Rus pasaportu vermesinin yeni bir ilhak girişiminin ilk adımı olduğunu söyledi

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, Rusya yönetiminin Ukrayna’nın doğusundaki sınır bölgesinde yaşayanlara Rus pasaportu vermesinin, ilhak girişiminin ilk adımı olduğunu savundu.

Bugün gazetecilere açıklama yapan Zelenski, Rusya’nın Kırım’ı ilhakını hatırlatarak, “Bu, kesinlikle ilk adım çünkü aynı şey Kırım’da da oldu. Kırımlılar’a Rus pasaportu verilmişti. Bu büyük bir sorun” dedi.

Rus haber ajansı TASS’ın resmi kaynaklara dayandırdığı bir haberde, 2019 yılının Nisan ayından bu yana, Donbass’da 527 binden fazla kişiye Rusya’nın pasaport verdiği ileri sürüldü.

En az 400 bin Rus pasaportunun bu bölgedekilere verildiğini daha önce dile getiren Ukraynalı yetkililer, Rusya’nın bu kişileri koruma bahanesiyle Ukrayna’ya yönelik askeri girişimlerini arttırabileceği görüşünde.

“Batılı müttefiklerimiz bizi daha fazla desteklemeli”

2014 yılında Rusya’nın Kırım’ı ilhakından bu yana Ukrayna ile Moskova ilişkileri gergin bir şekilde ilerliyor. Kırım ilhakının yaşandığı dönemde, Ukrayna’nın doğusundaki Donbass’ta da Rus destekli gruplar Ukrayna yönetimine karşı çıkarak kontrolu ele geçirdi.

İki ülke arasındaki gerginlik son birkaç aydır yeniden büyümeye başladı. Rusya, Ukrayna ile olan sınır bölgesine çok sayıda asker konuşlandırırken, Ukrayna Rus yönetiminin bu adımını sert bir şekilde eleştirdi. Rus yetkililer, sınır bölgesindeki askeri hareketliliğin savunma amaçlı bir tatbikat olduğunu söylüyor.

Bu bölgede Rusya’nın 100 binden fazla asker konuşlandırdığını belirten Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski bugün yaptığı açıklamada, “Rus güçleri çok yavaş ilerliyor. Bu ciddi bir durum ve bu gerginlik Eylül ayında tatbikat bitene kadar da devam edebilir” şeklinde konuştu.

Son dönemlerde tırmanan gerginliğin Ukrayna’nın batılı müttefiklerinin müdahalesiyle azaltıldığına da vurgu yapan Zelenski, daha fazla destek gerektiğinin de altını çizdi. Zelenski, batılı müttefikleriyle ilgili olarak, “Desteklerini hissediyorum ancak bence daha fazlasını yapmalılar” dedi.

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