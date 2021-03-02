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Rusya'nın en büyük insan hakları derneği kapanıyor

02.03.2021 21:22 | Son Güncelleme:
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Rusya'da ülkenin en büyük insan hakları derneği, hükümet baskıları sonucu kapanıyor.

Dernek kurucusu Ponomaryov, "devlet düşmanı ve yabancı ajan" olarak görüldükleri müddetçe çalışmalarının mümkün olmadığını söyledi.Rusya'nın en büyük insan hakları derneği, hükümet baskıları sonucu kapanıyor.

"İnsan Hakları İçin" derneğinin kurucusu, insan hakları aktivisti Lev Ponomaryov, yaklaşık bin kişinin görev aldığı derneğin kapanacağını açıkladı.

Açıklamaları Alman haber ajansı dpa tarafından aktarılan Ponomaryov, Rus vatandaşlarının haklarını korumaya çalışan insanlar "devlet düşmanı ve yabancı ajan" olarak görüldüğü müddetçe derneğinin çalışmalarını sürdürmesinin de mümkün olmadığını söyledi.

Rusya'da 1 Mart itibarıyla yürürlüğe giren bir kararnameyle İnsan Hakları Derneği'nin tüm çalışanları "yabancı ajan" olarak kayıt altına alındı.

İnsan hakları örgütleri üzerindeki baskıyı değerlendiren 79 yaşındaki Rus aktivist Ponomarev, Rusya'da hükümetin "insan hakları hareketini sürekli tahrip ettiğini" belirterek durumun "her sene daha da kötüye gittiğini" söyledi.

Rusya'da Yüksek Mahkeme, 2019 yılında, derneğin bazı kanunları ve anayasayı defaatle ihlal ettiğine hükmederek kapatılması yönünde karar vermişti. Ponomaryov ise o dönem çalışmalarını sürdüreceklerini ve Rus mahkemesinin kararını Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) taşıyacağını duyurmuştu. Rusya Adalet Bakanlığı da geçen Ekim ayında mali usulsüzlük iddialarının da yer aldığı bazı suçlamalarla derneğin kapatılmasına yönelik yasal süreç başlatmıştı.

Eski milletvekili Ponomarev, "İnsan Hakları İçin" derneğini 1997 yılında kurmuştu. Ponomarev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i en sert eleştiren isimlerden biri olarak tanınıyor.

Ülke genelinde birçok ofisi olan dernek, özellikle siyasi mahkûmların hakları için yürüttüğü çalışmalarla biliniyor.

DW,dpa/CÖ,TY

© Deutsche Welle Türkçe

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