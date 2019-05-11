Rusya'nın en yaşlı kişisi 123 yaşında öldü

Rusya'nın en yaşlı kişisi olarak kayıtlara geçen İnguşetyalı Appaz İliyev, 123 yaşında öldü.

Rus TASS haber ajansına göre, Rusya'ya bağlı İnguşetya Cumhuriyeti'nin bir hastanesinde komada bulunan İliyev, 123 yaşında hayatını kaybetti.

Torununun torununu gören İliyev, Rus kayıtlarına "en yaşlı insan" olarak geçti.

İnguşetya Cumhurbaşkanı Yunusbek Evkurov daha önce, 1 Mart 1896 doğumlu İliyev'ın dünyanın en yaşlı insanı olarak kabul edilmesi için başvuruda bulunulduğunu ifade etmişti.

