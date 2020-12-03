Rusya'nın eski Sovyet bölgesindeki etki gücü tehdit altında

Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki Dağlık Karabağ çatışmalarının ardından 800 yıllık Dadivank Manastırı'nın etrafında Rus ordusuna bağlı güçler var. Askerleri selamlayan Ermeni rahip Hovhannes, "Burada olduğunuz için teşekkür ederim" diyerek gülümsüyor. 2 bin kişilik Rus askerlerden birisi de "Bu tarihi yerin yok edilmesini önlemek için emir aldık" cümlelerini kuruyor. Sonrasında ise asker bana dönüp, "Geleneksel olarak bu bölgede istikrarı garanti eden Rusya'dır" diyor. Manastırın bulunduğu Kelbecer ilçesi Kremlin'in arabuluculuk yaptığı ateşkes anlaşması kapsamında Azerbaycan'a geçen bölgelerden birisi. Moskova için anlaşma, Rusya'nın Güney Kafkasya'da etkili bir güç olmaya devam ettiğinin bir kanıtı. Ancak son altı hafta içerisinde yaşanan bu savaş, Rusya'nın eski imparatorluğundaki erişiminin sınırlarını da ortaya çıkardı. 'Erdoğan'ın Türkiye'si bölgede çok önemli bir yer edindi' Türkiye, Moskova'nın arka bahçesinde rakip bir oyuncu olarak ortaya çıktı. Azerbaycan'ın Rusya'nın bölgedeki geleneksel müttefiki Ermenistan'ı yenmesine yardımcı olan, Ankara'nın askeri desteğiydi.

Moskova, NATO üyesi Türkiye'den askeri gözlemcilerin ateşkesi tesis etmek için Güney Kafkasya'da bulunmasını kabul etti. Siyaset yorumcusu Konstantin von Eggert, "Karabağ'da yaşananlar, Moskova'nın sadece Güney Kafkasya'da değil, Sovyetler Birliği sonrası bölgeden geriye kalanlar için gerçekten jeopolitik bir felakettir" sonucuna varıyor. "Aslında Rusya tarafından eğitilmiş ve silahlandırılmış bir Ermeni ordusunun Türkler tarafından eğitilmiş ve silahlandırılmış bir Azerbaycan ordusu tarafından mağlup edildiğini gördük. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'si bölgede çok önemli bir yer edindi." Türkiye, Çin ve İran gibi bölgesel oyuncuların bu durumdan çıkaracağı sonuçlar için ise von Eggert, "Moskova'ya çok fazla danışmadan veya Kremlin'in etkilerinden korkmadan bölgede, Orta Asya ve Güney Kafkasya'da daha da güçlenebilecekler" diyor. Rusya'nın Dağlık Karabağ'a barış gücü göndermesi ne anlama geliyor?

Dağlık Karabağ anlaşması Rus basınında: 'Rusya katliamı önledi, Türkiye'nin prestiji arttı' 'Azerbaycan bizden daha fazla para, silah ve askeri teçhizata sahip' Dadivank'a arabayla 15 dakikalık mesafede Ermeni kontrolündeki Karabağ yer alıyor. Burada da Ermeni nüfusunu koruyan Rus güçleri var. Ancak Getavan köyünde insanlar askerleri görmekten heyecan duymuyor.

Köyde yaşayanlardan Araik, "Biz Ermeniler her zaman Putin'in iyi bir adam olduğunu ve bizim tarafımızda olduğunu düşündük. Ama bu anlaşma bir çırpıda Azerbaycan'a çok fazla şey verdi. Bu çok yanlış" diyor. Ancak bu görüş herkes tarafından aynı ölçüde sahiplenilmiyor. Karabağ'dan çekilen bazı Ermeni askerlerle görüştüğümde, savaşı sonlandırdığı için Rusya'ya minnettar olduklarını söylüyorlar. Bir asker, "Bu savaş devam etseydi, hepimiz ölürdük," diye itiraf ediyor ve ekliyor: "Azerbaycan bizden daha fazla para, silah ve askeri teçhizata sahip." Rusya komşularının zorluklarıyla karşı karşıya Rusya için 2020 yılı eski Sovyetler Birliği genelinde jeopolitik zorluklarla dolu bir yıl oldu. Rusya'nın en yakın müttefiki olan Belarus'ta halk, Moskova tarafından desteklenen bir diktatöre meydan okuyor. Kremlin'in Aleksander Lukaşenko'yu destekleme kararı, Belarus'ta Moskova karşıtı bir duygu uyandırdı. Ekim ayında da Kırgızistan'da yaşanan bir devrim de Rusya'yı hazırlıksız yakaladı. Ve geçen ay Kremlin, Moldova cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kaybeden tarafın destekçisi oldu. Batı yanlısı politikacı Maia Sandu, görevdeki Moskova yanlısı Igor Dodon'u mağlup etti.