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Rusya'nın "Gök Gürültüsü-2019" tatbikatında 16 füze fırlatılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2019 17:22 | Son Güncelleme

Rusya Savunma Bakanlığı Uluslararası Askeri İş Birliği Merkezi Müdür Yardımcısı Evgeniy İlyin: - "Tatbikat sırasında RS-24 Yars, R-29RMU füzelerinin yanı sıra 16 seyir ve balistik füzenin fırlatılması planlanıyor" - "Tatbikatta 12 bin asker, 300 savaş teçhizatı, 213 füze fırlatma sistemi, 105 uçak, helikopter ve insansız hava aracı, 15 savaş gemisi ve 5 nükleer su altı gemisi yer alacak"

Rusya Savunma Bakanlığı Uluslararası Askeri İş Birliği Merkezi Müdür Yardımcısı Evgeniy İlyin, ülkesinin düzenleyeceği "Gök Gürültüsü-2019" stratejik nükleer silah tatbikatında 16 seyir ve balistik füzenin fırlatılacağını duyurdu.

İlyin, başkent Moskova'da düzenlediği brifingde, 15-17 Ekim'de yapılacak "Gök Gürültüsü-2019" askeri tatbikatına ilişkin, yabancı ülkelerin askeri ataşeleri ve gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Karadeniz'in yanı sıra Barents, Baltık, Hazar ve Ohotsk denizlerinden füzelerin fırlatılacağını belirten İlyin, "Tatbikat sırasında RS-24 Yars, R-29RMU füzelerinin yanı sıra 16 seyir ve balistik füzenin fırlatılması planlanıyor." dedi.

İlyin, ülkenin batı, doğu, güney ve merkez askeri bölgelerinde yapılacak tatbikatta Kuzey Filosu'nun yer alacağını ve sadece Rus askeri birliklerinin katılacağı bilgisini paylaştı.

Tatbikatın, Rusya'nın egemenliği ve toprak bütünlüğünün korunması amaçlı yapıldığını vurgulayan İlyin, "Tatbikatta 12 bin asker, 300 savaş teçhizatı, 213 füze fırlatma sistemi, 105 uçak, helikopter ve insansız hava aracı, 15 savaş gemisi ve 5 nükleer su altı gemisi yer alacak." ifadelerini kullandı.

Rusya, eylülde 8 ülkeden 128 bin askerinin katılımıyla "Merkez-2019" tatbikatını düzenlemişti.

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Gök Gürültüsü-2019 R-29RMU RS-24 Yars Rusya Rusya Savunma Bakanlığı Uluslararası Askeri İşbirliği Merkezi Mü

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