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Rusya'nın hava saldırılarında aynı aileden 3 çocuk öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2019 20:20 | Son Güncelleme

Esed rejimi ve destekçisi Rusya, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki yerleşimlerle muhaliflerin cephe hatlarına saldırmaya devam ediyor - Muhaliflere ait uçak gözlemevinin, Rusya'ya ait olduğunu bildirdiği savaş uçaklarının düzenlediği hava saldırılarında bir aileden 3 çocuk yaşamını yitirdi

İDLİB (AA) - Suriye'de Esed rejimi ve destekçisi Rusya'ya ait savaş uçakları, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki sivil yerleşimlerle askeri muhaliflerin cephe hatlarına saldırı düzenledi. Rusya'ya ait savaş uçaklarının gerçekleştirdiği bildirilen saldırılarda aynı aileden 3 çocuk öldü.

Esed rejimi, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisindeki Cisir Eş Şuğur ilçesine, Canudiyye, Şeyh Sindiyan, Ganiye, Kefer Secne, Baarbo ve Sutuh Ed Deyr köylerine karadan ve havadan saldırı düzenledi.

Muhaliflere ait uçak gözlemevine göre, Rus savaş uçakları da İdlib'in Şeyh Mustafa, Nukeyyer, Hassane, Tehtaya, Bsida, Cibala, Ed Dar El Kebire, Et Tine ve Müşeyrife köylerine saldırdı.

İdlib Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) yetkililerinden alınan bilgiye göre, akşam saatlerinde İdlib'in Dar El Kebire köyüne düzenlenen hava saldırılarında aynı aileden 3 çocuk hayatını kaybetti, bir sivil de yaralandı.

Sivil Savunma ekipleri, olay yerinde arama-kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

Rusya savaş uçaklarının son bir haftada İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi içerisindeki yerleşimlere düzenlediği hava saldırılarında ölü sayısı 12'ye yükseldi.

Türkiye ile Rusya arasında 17 Eylül 2018'de imzalanan mutabakattan bu yana İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde, rejim ve Rusya'nın saldırılarında bin 300'den fazla sivil öldü. Saldırıların yoğun olduğu yerlerden nispeten sakin yerlere ve özellikle Türkiye sınırı yakınına göç edenlerin sayısı ise son 1 yılda 1 milyonu aştı.

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Anahtar Kelimeler:
İdlib Rusya

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