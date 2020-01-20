HABER
  4. Rusya'nın İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki saldırılarında 5 sivil öldü

Rusya'nın İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki saldırılarında 5 sivil öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.01.2020 11:15 | Son Güncelleme

Rusya'nın İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki saldırılarında 5 sivil öldü

İDLİB (AA) - Rus savaş uçaklarının Halep ilinin "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içerisindeki yerleşimlerıne saldırılarında 5 sivil hayatını kaybetti, 9 sivil yaralandı.

Muhaliflere ait uçak gözlemevine göre, Rusya'ya ait savaş uçakları, sabah saatlerinde Halep'in batı kırsalındaki Kefer Teal ve Kefer Cum köylerine hava saldırısı düzenledi.

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarına göre, saldırılarda Kefer Teal köyünde 3 ve Kefer Cum köyünde 2 olmak üzere toplam 5 sivil hayatını kaybetti, 9 sivil yaralandı.

Bu arada, Esed ordusu ve İran destekli yabancı terörist gruplardan oluşan rejim güçleri ile Rusya'nın saldırılarından kaçan sivillerin Halep ilinin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde kalan kırsal kesiminden Türkiye sınırı hattı yakınlarına göçü sürüyor.

Halep'in batı ve güney kırsalındaki yerleşimlerden yaklaşık 27 bin sivil, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı bölgeleri ile sınır hattındaki kamplar civarına göç etmişti.

- Astana anlaşmaları ve Soçi mutabakatına uymadılar

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ili neredeyse iç savaşın başından bu yana muhaliflerin ve rejim karşıtı silahlı grupların kalesi niteliğinde bulunuyor. İç göçle nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib'in merkezi, 2015'te muhaliflerin kontrolüne geçti. İdlib, rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geliyor.

Türkiye, Rusya ve İran’ın katıldığı, 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ili ve komşu illerin (Lazkiye, Hama ve Halep vilayetleri) bazı bölgeleri, Humus ilinin kuzeyi, başkent Şam'daki Doğu Guta ile ülkenin güney bölgeleri (Dera ve Kuneytra vilayetleri) olmak üzere 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturuldu.

Ancak rejim ve İran destekli teröristler, ateşkes ilan edilerek durumun muhafaza edilmesinin kararlaştırıldığı 4 bölgeden İdlib hariç kalanları, Rusya’nın hava desteği sayesinde ele geçirdi. Saldırılardan kaçan yüz binlerce sivil, kuzeyde Türkiye sınırına yakın kesimlere göç etti.

Rusya’nın, Türkiye'yle 17 Eylül 2018'de vardığı Soçi mutabakatından bir süre sonra da saldırılar devam etti. İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ni hedef alan Rusya, rejim ve İran destekli teröristler, yalnızca 2019 başından bu yana Türkiye sınırı yakınlarına, yaklaşık 1 milyon 300 bin sivilin göç etmesine sebep oldu. Bombardımanlarda bin 600'den fazla sivil can verdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 'Giyinmek istemiyorum' dedi, sokak ortasında çırılçıplak soyunup... 'Giyinmek istemiyorum' dedi, sokak ortasında çırılçıplak soyunup...
Ceren Özdemir’in katili 2. kez hakim karşısındaCeren Özdemir’in katili 2. kez hakim karşısında
Eskişehir’de fuhuş operasyonu: 8 gözaltıEskişehir’de fuhuş operasyonu: 8 gözaltı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Halep Rusya

En Çok Okunan Haberler

Dehşet anları! Koşarak geldi, kurşun yağdırdı

Dehşet anları! Koşarak geldi, kurşun yağdırdı

O Ses Türkiye'ye damga vurdu: Sahnede 3 kişi var sandım

O Ses Türkiye'ye damga vurdu: Sahnede 3 kişi var sandım

Bakanlık genelge göndermişti! Yeni dönem başladı

Bakanlık genelge göndermişti! Yeni dönem başladı

Son ankette çarpıcı sonuçlar: HDP'den yüzde 60 destek alıyor

Son ankette çarpıcı sonuçlar: HDP'den yüzde 60 destek alıyor

Melisa Şenolsun Beren Saat'i geride bıraktı!

Melisa Şenolsun Beren Saat'i geride bıraktı!

Meteoroloji İstanbul için tarih verdi! Kar geliyor

Meteoroloji İstanbul için tarih verdi! Kar geliyor

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Prof. Dr. Kadir Eser intihar etti

Prof. Dr. Kadir Eser intihar etti

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yeni dönem! Hizmete girdi

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yeni dönem! Hizmete girdi

Korkunç olay! Önce oğlunu öldürdü sonra intihar etti

Korkunç olay! Önce oğlunu öldürdü sonra intihar etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Siirt'teki ilkokulda korkunç olay! Öğretmen açığa alındı

İlkokulda korkunç olay! Öğretmen açığa alındı

Bursa'da tepki çeken görüntü! 4 atı şehrin göbeğinde arabaya bağlayıp koşturttu

Bursa'da tepki çeken görüntü!

Su ejderhası sandıkları hayvan bakın ne çıktı

Köylüleri heyecanlandıran sürüngen!

Eşini takip edip parkta vurdu sonra da başında bekledi

Eşini takip edip vurdu sonra da başında durup...

Eskişehir'deki fuhuş operasyonu! Masaj salonlarına baskın düzenlendi

Eskişehir'deki fuhuş operasyonu!

İstanbul'da papağan operasyonu! 200 bin liraya satmaya çalışmış

İstanbul'da papağan operasyonu! 200 bin liraya satmaya çalışmış

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.