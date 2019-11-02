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Rusya'nın İdlib'deki hava saldırılarında bir aileden 4 sivil öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.11.2019 13:15 | Son Güncelleme

Esed rejimi ve destekçisi Rusya, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki yerleşimlerle muhaliflerin cephe hatlarına saldırmaya devam ediyor - Muhaliflere ait uçak gözlemevinin, Rusya'ya ait olduğunu bildirdiği savaş uçaklarının düzenlediği hava saldırılarında bir aileden 4 sivil yaşamını yitirdi

İDLİB (AA) - Suriye'de Esed rejimi ve destekçisi Rusya'ya ait savaş uçakları, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki sivil yerleşimlerle askeri muhaliflerin cephe hatlarına saldırı düzenledi. Rusya'ya ait savaş uçaklarının gerçekleştirdiği bildirilen saldırılarda bir aileden 4 sivil öldü.

Esed rejimi, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisindeki Merand, Marrıthırme, Şeyh Mustafa, Naciyye ve Kebbine köyleri ve Kebbine tepesine top, roket ve havan gibi karadan karaya atış yapan silahlarla saldırı düzenledi.

Muhaliflere ait uçak gözlemevine göre, Rus savaş uçakları da İdlib'in Marrıthırme, Şeyh Mustafa ve Cibala köylerine, Lazkiye'nin Kebbine köyüne saldırdı.

İdlib Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) yetkililerinden alınan bilgiye göre, İdlib'in Cibala köyüne düzenlenen hava saldırılarında bir aileden 4 sivil hayatını kaybetti, bir sivil de yaralandı.

Sivil Savunma ekipleri, olay yerinde arama-kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

Rusya savaş uçaklarının son 3 günde İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi içerisindeki yerleşimlere düzenlediği hava saldırılarında ölü sayısı 9'a yükseldi.

Türkiye ve Rusya arasında 17 Eylül 2018'de imzalanan mutabakattan bu yana İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde, rejim ve Rusya'nın saldırılarında bin 300'den fazla sivil öldü. Saldırıların yoğun olduğu yerlerden nispeten sakin yerlere ve özellikle Türkiye sınırı yakınına göç edenlerin sayısı ise son 1 yılda 1 milyonu aştı.

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Anahtar Kelimeler:
İdlib Rusya saldırı

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