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Rusya'nın İdlib'deki saldırılarında 6 sivil öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.11.2019 19:27 | Son Güncelleme

Suriye'de Beşşar Esed rejiminin destekçisi Rusya'nın, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki yerleşimlere yönelik hava saldırılarında ilk belirlemelere göre 4'ü çocuk 6 sivil yaşamını yitirdi

İDLİB (AA) - Rusya'nın savaş uçaklarının, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki Marratinnuman ilçesine düzenlediği hava saldırılarında ilk belirlemelere göre 4’ü çocuk 6 sivil sivil yaşamını yitirdi, çok sayıda sivil yaralandı.

Muhaliflere ait uçak gözlemevine göre, Rus savaş uçakları, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisindeki Marratinnuman ilçesinde, Babila, Ayn Krey, El Siric ve El Hamidiyye köylerine hava saldırıları düzenledi.

Esed rejimi de İdlib'in Bıdama beldesi Kefer Secne, Kirisa, Bsakla, Sırman ve Hülübbe köylerine top, roket ve havan gibi karadan karaya atış yapılan silahlarla saldırdı.

İdlib Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) yetkililerinden alınan bilgiye göre, Rusya'nın akşam saatlerinde Marratinnuman ilçesi Ayn Krey köyüne düzenlediği saldırılarda ilk belirlemelere göre 4’ü çocuk 6 sivil hayatını kaybetti, çok sayıda sivil yaralandı.

Sivil Savunma ekipleri, olay yerinde arama-kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarını sürdürüyor.

- Geçen ay 75 sivil ölmüştü

Sivil Savunmanın raporuna göre, Esed rejimi, İran destekli yabancı terörist gruplar ve Rusya'nın, İdlib'de geçen ay sivil yerleşimlere yaptığı saldırılarda 13'ü çocuk 75 sivil hayatını kaybetmişti.

Türkiye ile Rusya arasında 17 Eylül 2018'de imzalanan mutabakattan bu yana İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde, rejim ve Rusya'nın saldırılarında 1300'den fazla sivil öldü.

Saldırıların yoğun olduğu yerlerden nispeten sakin yerlere ve özellikle Türkiye sınırı yakınına göç edenlerin sayısı ise son bir yılda 1 milyonu aştı.

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Anahtar Kelimeler:
İdlib Rusya

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