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Rusya'nın İdlib'e hava saldırılarında 9 sivil öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.11.2019 13:57 | Son Güncelleme

Rusya'nın İdlib'e hava saldırılarında 9 sivil öldü

İDLİB (AA) - Suriye'de Beşşar Esed rejimine destek veren Rusya'nın, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki yerleşimlere yönelik hava saldırılarında 9 sivil yaşamını yitirdi, 10'dan fazla sivil yaralandı.

Muhaliflere ait uçak gözlemevine göre, Rus savaş uçakları, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisindeki Serakib ilçesinde, Ureynibe, Fattire, Bsakla ve Mellace köylerine hava saldırıları düzenledi.

İdlib Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) yetkililerinden alınan bilgiye göre, Rusya'nın sabah saatlerindeki saldırılarında, Serakib'de 4 ve Mellace köyünde 5 toplam 9 sivil hayatını kaybetti, 10 sivil yaralandı.

Esed rejimi de İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisindeki Keferenbil ilçesi, Kebbine ve Maarzite yerleşimlerine kara ve hava saldırısı düzenlendi.

Sivil Savunma ekipleri, olay yerinde enkaz kaldırma çalışmalarını sürdürüyor.

- Geçen ay 75 sivil ölmüştü

Yerel sivil toplum kuruluşlarından "Suriye Müdahale Koordinatörlüğü"nün verilerine göre, Esed rejimi ve destekçisi Rusya'nın, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisindeki yerleşimlere yönelik saldırıları yüzünden bu ayın ilk yarısında yaklaşık 40 bin sivil yerinden edildi.

Sivil Savunmanın raporuna göre, Esed rejimi, İran destekli yabancı terörist gruplar ve Rusya'nın, İdlib'de geçen ay sivil yerleşimlere yaptığı saldırılarda 13'ü çocuk 75 sivil hayatını kaybetmişti.

Türkiye ile Rusya arasında 17 Eylül 2018'de imzalanan mutabakattan bu yana İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde, rejim ve Rusya'nın saldırılarında 1300'den fazla sivil öldü.

Saldırıların yoğun olduğu yerlerden, nispeten sakin yerlere ve özellikle Türkiye sınırı yakınına göç edenlerin sayısı ise son bir yılda 1 milyonu aştı.

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