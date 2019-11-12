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Rusya'nın İdlib'e hava saldırısında 2 sivil daha öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2019 15:30 | Son Güncelleme

Rusya'nın İdlib'e hava saldırısında 2 sivil daha öldü

İDLİB (AA) - Rusya'ya ait savaş uçaklarının, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki yerleşimlere yaptığı saldırıda ilk belirlemelere göre iki sivil yaşamını yitirirdi, en az 10 sivil yaralandı.

Muhaliflere ait uçak gözlemevine göre, Rus savaş uçakları, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisindeki Kefrenbil ilçesi, Has, Marrıthırme ve Şinan köylerine hava saldırısı düzenledi.

İdlib Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) yetkililerinden alınan bilgiye göre, Şinan köyüne düzenlenen hava saldırısında ilk belirlemelere göre biri eczacı iki sivil hayatını kaybetti, en az 10 sivil yaralandı.

Olay yerine intikal eden Sivil Savunma ekipleri, arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

Saldırıda hedef alınan yerler arasında bir eczane de bulunuyor.

- Geçen ay 75 sivil ölmüştü

Sivil Savunma raporuna göre, Esed rejimi, İran destekli yabancı terörist gruplar ve Rusya'nın, geçen ay İdlib'deki sivil yerleşimlere düzenlediği saldırılarda 13'ü çocuk 75 sivil hayatını kaybetmişti.

Türkiye ile Rusya arasında 17 Eylül 2018'de imzalanan mutabakattan bu yana İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde, rejim ve Rusya'nın saldırılarında bin 300'den fazla sivil yaşamını yitirdi.

Saldırıların yoğun olduğu yerlerden, nispeten sakin yerlere ve özellikle Türkiye sınırı yakınına göç edenlerin sayısı ise son bir yılda bir milyonu aştı.

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eczane İdlib Rusya saldırı Sinan

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