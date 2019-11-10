Rusya'nın İdlib'e hava saldırısında 5 sivil öldü

İDLİB (AA) - Suriye'de Rusya'ya ait savaş uçaklarının, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki yerleşimlere saldırısı sürüyor. Saldırılarda biri medya çalışanı, ikisi çocuk beş sivil öldü, sekizden fazla sivil yaralandı.

Muhaliflere ait uçak gözlemevine göre, gece saatlerinden bu yana Rus savaş uçakları, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisindeki Kefrenbil ilçesi, Keferruma beldesi, Fattire, Cibala ve Tuh köylerine hava saldırısı düzenliyor.

İdlib'in Keferruma beldesine düzenlenen hava saldırısında Keferruma Medya Ofisi çalışanı Abdülhamid Yusuf adlı muhabir hayatını kaybetti.

İdlib Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) yetkililerinden alınan bilgiye göre, İdlib'in Keferruma beldesine düzenlenen hava saldırısında biri muhabir, ikisi çocuk beş kişi hayatını kaybetti, sekizden fazla sivil yaralandı.

- Geçen ay sivil yerleşimlere saldırılarda 75 sivil ölmüştü

Sivil Savunma'nın raporuna göre, Esed rejimi, İran destekli yabancı terörist gruplar ve Rusya'nın, İdlib'de geçen ay sivil yerleşimlere yaptığı saldırılarda 13'ü çocuk 75 sivil hayatını kaybetmişti.