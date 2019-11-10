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Rusya'nın İdlib'e hava saldırısında 5 sivil öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2019 16:44 | Son Güncelleme

Rusya'nın İdlib'e hava saldırısında 5 sivil öldü

İDLİB (AA) - Suriye'de Rusya'ya ait savaş uçaklarının, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki yerleşimlere saldırısı sürüyor. Saldırılarda biri medya çalışanı, ikisi çocuk beş sivil öldü, sekizden fazla sivil yaralandı.

Muhaliflere ait uçak gözlemevine göre, gece saatlerinden bu yana Rus savaş uçakları, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisindeki Kefrenbil ilçesi, Keferruma beldesi, Fattire, Cibala ve Tuh köylerine hava saldırısı düzenliyor.

İdlib'in Keferruma beldesine düzenlenen hava saldırısında Keferruma Medya Ofisi çalışanı Abdülhamid Yusuf adlı muhabir hayatını kaybetti.

İdlib Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) yetkililerinden alınan bilgiye göre, İdlib'in Keferruma beldesine düzenlenen hava saldırısında biri muhabir, ikisi çocuk beş kişi hayatını kaybetti, sekizden fazla sivil yaralandı.

- Geçen ay sivil yerleşimlere saldırılarda 75 sivil ölmüştü

Sivil Savunma'nın raporuna göre, Esed rejimi, İran destekli yabancı terörist gruplar ve Rusya'nın, İdlib'de geçen ay sivil yerleşimlere yaptığı saldırılarda 13'ü çocuk 75 sivil hayatını kaybetmişti.

Rusya ve Esed rejimine ait savaş uçaklarının son 10 günde İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki yerleşimlere düzenlediği hava saldırılarında ölü sayısı 25'i geçti.

Türkiye ile Rusya arasında 17 Eylül 2018'de imzalanan mutabakattan bu yana İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde, rejim ve Rusya'nın saldırılarında bin 300'den fazla sivil öldü.

Saldırıların yoğun olduğu yerlerden, nispeten sakin yerlere ve özellikle Türkiye sınırı yakınına göç edenlerin sayısı ise son bir yılda bir milyonu aştı.

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MSB: "PKK/YPG’li teröristlerce yine masum siviller katledildi. Teröristlerin Tel Abyad güneyindeki Salık Atik köyünde bomba yüklü araçla düzenlediği saldırıda 8 sivil hayatını kaybetti, 20’den fazlası yaralandı."MSB: "PKK/YPG’li teröristlerce yine masum siviller katledildi. Teröristlerin Tel Abyad güneyindeki Salık Atik köyünde bomba yüklü araçla düzenlediği saldırıda 8 sivil hayatını kaybetti, 20’den fazlası yaralandı."
Saman yüklü tır alev alev yandıSaman yüklü tır alev alev yandı
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5 sivil öldü İdlib medyacı Rusya

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