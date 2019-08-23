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Rusya’nın İlk Yüzer Nükleer Santralı Yola Çıktı  

23.08.2019 20:15 | Son Güncelleme

Rusya’nın ilk yüzer nükleer enerji santralı Cuma günü Arktik limandan yola çıkarak denize açıldı. Rusya’nın en ıssız bölgelerinden birine enerji sağlamak amacıyla yola çıkan nükleer santralla ilgili çevre örgütleri endişeli

Rusya’nın ilk yüzer nükleer enerji santralı Cuma günü Arktik limandan yola çıkarak denize açıldı. Rusya’nın en ıssız bölgelerinden birine enerji sağlamak amacıyla yola çıkan nükleer santralla ilgili çevre örgütleri endişeli.

Rusya’da devletin kontrolundaki nükleer enerji şirketi Rosatom’ın geliştirdiği ve “Akademik Lomonosov” olarak bilinen santral, Bering Boğazı’nın karşısında bulunan Çukotka bölgesine ulaşmak üzere Arktik sularından 50 bin kilometrelik yolculuğuna başladı.

Nükleer yakıt yüklü santral Pevek kasabasında bulunan kömür santralını ve bölgede 50 bin kişiye enerji tedarik eden nükleer enerji santralının yerini alacak.

Rosatom santralın güvenli olduğunu ve dünyanın ıssız ve izole bölgelerine enerji kaynağı olarak işlev görebileceğini savunuyor. Ancak çevreciler nükleer kaza riskine yönelik endişelerini dile getiriyor.

Çevre örgütleri endişeli

Greenpeace Rusya’nın yüzer nükleer santralı için “Nükleer Titanik” ifadesini kullandı. Çevre örgütünün Rusya ofisinden Raşid Alimov “Yüzer bir nükleer santralın enerji sağlama konusunda son derece riskli ve maliyetli bir yöntem olduğunu düşünüyoruz” açıklaması yaptı.

Örgütün sözcüsü Alimov santralın Çukotka’nın enerji gereksinimini karşılamak amacıyla değil daha ziyade olası yabancı alıcılar için bir model olması amacıyla yapıldığını savundu.

Rosatom konuyla ilgili olarak açıklama yapmadı. Yüzer nükleer santralın yolculuğu, Rusya’nın kuzeyinde bu ay silah sistemleri testi sırasında meydana gelen ve bölgedeki kent yakınlarında radyasyon seviyelerinin artmasına yol açan patlamanın ardından, nükleer enerji konusunda endişelerin dile getirildiği bir dönemde gerçekleşiyor.

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