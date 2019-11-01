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Rusya'nın İngiltere'de AB referandumu ve seçime müdahale ettiği iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.11.2019 12:51 | Son Güncelleme

İngiltere'de Parlamento İstihbarat ve Güvenlik Komitesi, Moskova'nın referandum ile 2017 seçim sonucunu etkilemeye yönelik girişimlerine ilişkin kanıtları içeren rapor hazırlayarak Başbakanlığa gönderdi - Raporun yayımlanmasının 12 Aralık'ta yapılacak seçim nedeniyle geciktirildiği iddia edildi

LONDRA (AA) - Rusya'nın İngiltere'de Brexit referandumu ile iki yıl önceki seçimine müdahale ettiğine ilişkin raporun yayımlanmasının Başbakanlık tarafından geciktirildiği öne sürüldü.

Parlamento İstihbarat ve Güvenlik Komitesinin Moskova'nın Avrupa Birliği (AB) referandumu ile 2017 seçiminin sonucunu etkilemeye yönelik girişimlerine ilişkin istihbarat servislerinin sunduğu kanıtları içeren raporu 17 Ekim'de Başbakanlığa gönderildi.

Yayımlanması için Başbakanlığın onayını bekleyen, içinde hassas bilgiler olabilecek raporun incelenmesi için 10 günün yeterli olduğu eleştirisi getiriliyor.

Komitenin başkanı Dominic Grieve, belgenin 28 Ekim'de yayınlanmasını umduğunu ancak bunun özellikle geciktirildiğini iddia etti.

Grieve, "Parlamento ve halk, önümüzdeki seçim göz önüne alındığında bu raporu öğrenmeli ve ona erişimi olmalı. Başbakanın (raporun) üzerine oturması kabul edilemez." dedi.

Parlamentonun 5 Kasım'da yapacağı son oturuma kadar onay çıkmaması durumunda rapor, 12 Aralık'taki seçim öncesi yayımlanamayacak.

Başbakanlık ise iddiaları yalanlayarak bu tür işlemlerin tamamlanmasının genellikle birkaç hafta sürdüğünü, hassas bilgiler içeren raporların kamuoyu ile paylaşılmadan önce geçmesi gereken bir dizi idari aşama ve sürecinin bulunduğunu belirtti.

İngiltere'de Moskova'nın müdahalesi ilişkin soruşturma, 2016 AB referandumunda Rusya merkezli Twitter hesaplarından 48 saat içinde 45 binden fazla mesaj paylaşılmasının ardından başlamıştı. GCHQ, MI5 ve MI6 gibi İngiliz istihbarat servisleri, Rusya'nın seçimlerin sonucunu değiştirmeye yönelik çalışmalarına ilişkin Parlamento İstihbarat ve Güvenlik Komitesine kanıtlar sunmuştu.

Rusya, 2016 ABD seçimlerine de müdahale etmekle suçlanıyor.

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