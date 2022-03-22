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“Rusya’nın kimyasal saldırı planladığı iddiası kanıtlanmadı”

22.03.2022 22:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Başkanı Joe Biden, Rus lider Vladimir Putin’in Ukrayna'da kitle imha silahları kullanabileceğini ileri sürerken, ABD’li üst düzey bir yetkili, Rusya’nın Ukrayna’da yakın zamanda böylesi bir girişimi olacağına yönelik net bir kanıt tespit edilmediğini açıkladı. Ancak yetkili, konuyla ilgili istihbarat çalışmalarının devam ettiğine vurgu yaptı.

“Rusya’nın kimyasal saldırı planladığı iddiası kanıtlanmadı”

ABD Başkanı Joe Biden, dün yaptığı bir açıklamada, Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’in Ukrayna’yı biyolojik ve kimyasal silah sahibi olmakla suçlamasına atıfta bulunarak, bu suçlamanın, Putin’in bu tür silahları Ukrayna’ya karşı kullanma niyetini gösterdiğini savunmuştu. Ancak Reuters haber ajansının Amerikalı üst düzey bir savunma yetkilisinin açıklamalarına dayandırdığı habere göre, Rusya’nın, işgal ettiği Ukrayna’da yakın zamanda kimyasal ya da biyolojik silah kullanmaya hazırlandığına işaret eden bir kanıt henüz mevcut değil.

Rusya, 24 Şubat’ta Ukrayna’yı işgal etmesinden bu yana ülkenin birçok büyük kentinde saldırılarını sürdürüyor. Ancak Ukrayna hükümeti ve halkının Rusya’nın saldırıları karşısında direnç göstermeye devam etmesi Rusya’nın işgal sürecinde henüz net bir galibiyet elde edememesiyle sonuçlandı. Amerikalı yetkililer, Rusya’nın bu durum karşısında farklı silahları devreye sokabileceğinden endişe duyduklarını ifade ediyor.

Reuters’a konuşan Amerikalı yetkili, Rus yetkililerin, Ukrayna’da kimyasal ve biyolojik silah programı yürütüldüğü yönündeki iddialarının, “Rusya’nın oyun taktiğinin” bir parçası olduğunu savundu.

Ukrayna hükümetinin kendi halklarına karşı kimyasal saldırıda bulunarak bu saldırıyı Rusya’nın üzerine atma çabasında olduğunu iddia eden Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri ise bununla ilgili henüz kanıt göstermiş değil.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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