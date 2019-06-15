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Rusya’nın Kırım’a yerleştirdiği S-400 bataryalarının görüntüleri ortaya çıktı

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.06.2019 12:37 | Son Güncelleme

ABD kaynakları, Rusya’nın Kırım’a yerleştirdiği S-400 hava savunma sistemlerinin uydu görüntülerini yayınladı.Ukrayna’da 2014 yılında çıkan iç savaşın ardından 2015 yılında gerçekleşen referandumun ardından Rusya’ya bağlanan Kırım’a yapılan askeri yatırımlar hala tartışılmaya devam ediyor.

ABD kaynakları, Rusya’nın Kırım’a yerleştirdiği S-400 hava savunma sistemlerinin uydu görüntülerini yayınladı.
Ukrayna’da 2014 yılında çıkan iç savaşın ardından 2015 yılında gerçekleşen referandumun ardından Rusya’ya bağlanan Kırım’a yapılan askeri yatırımlar hala tartışılmaya devam ediyor. Kırım’ın ilhakının ardından Rusya, Kırım’a askeri havaalanları, askeri limanlar, ağır zırhlı silahlar, deniz donanması ve hava kuvvetleri gibi yatırımlar yapmıştı. Bu askeri yatırımların en önemlisi Rusya’nın Kırım’a yerleştirdiği S-400 hava savunma sistemleri oldu.
ABD’de yayın yapan ve Pentagon’a yakın olan bir haber sitesi, Rusya’nın Kırım’a yerleştirdiği S-400 hava savunma sistemlerinin uydu görüntülerini paylaştı. Uydu görüntülerine göre yapılan haberde Rusya’nın Kırım’a 5 adet S-400 hava savunma sistemi bataryası yerleştirdiği gözlemlendi.
Ayrıca haberin detayında Kırım’a yerleştirilen S-400 hava savunma sistemlerinin Karadeniz ve Avrupa’ya tehdit oluşturduğu yorumları yapıldı.

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