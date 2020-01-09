Rusya'nın Libya Temas Grubu Başkanı: "Ateşkes sağlanması Hafter’e bağlı"

Rusya'nın Libya Temas Grubu Başkanı Lev Dengov, Libya'da ateşkes sağlanmasının önemli oranda ülkenin doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter’e bağlı olduğunu belirterek, “Rus ve Türk liderlerin ateşkes çağrısına uyulması için çalışıyoruz.” dedi.

Dengov, Rus haber ajansı RİA Novosti’ye yaptığı açıklamada, Libya’daki ana hedefin, çatışmanın tüm taraflarınca kabul edilen bir barış sürecinin sağlanması olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in dün Libya’ya yönelik ateşkes çağrısı yaptığını anımsatan Dengov, “Şimdi bu koşullarda çalışmak, karşılıklı anlayış ve dostluk ortamında huzurlu bir çözüme ulaşmak daha kolay olacak.” şeklinde konuştu.

Türk ve Rus liderlerin gerçekleştirdikleri çağrının ardından, batı Libya’nın da Rusya’yı güvenilir bir ortak olarak kabul ettiğini iddia eden Dengov, “Rusya’nın Libya’da bir tarafı desteklediğine dair dedikodular da sona erdi.” dedi.

Rusya’nın, Libya’da 12 Ocak itibarıyla ateşkes sağlanması için çalışmalara başladığına işaret eden Dengov, “Libya’da ateşkes sağlanması, önemli oranda Hafter’e bağlı çünkü operasyonu başlatan oydu. Rus ve Türk liderlerin ateşkes çağrısına uyulması için çalışıyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.