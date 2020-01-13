Rusya’nın Libya Temas Grubu Başkanı Dengov: "Libya’da ateşkes imzalanması olasılığı müzakere edilecek"

Rusya’nın Libya Temas Grubu Başkanı Lev Dengov, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac ve darbeci Halife Hafter’in Moskova’ya yapacağı ziyarette ateşkes anlaşmasının yapılabileceğini öne sürdü.

Dengov, Rus Ria haber ajansına yaptığı açıklamada, Serrac ve Hafter’in yakın zamanda müzakerelerde bulunmak üzere Moskova’ya gelebileceğini belirtti.

Libya’da ateşkes imzalanma olasılığına işaret eden Dengov, "Görüşmelerde Libya’daki krizin çözümü ele alınacak, ateşkes imzalanması olasılığı ve böyle bir anlaşma metninin detayları müzakere edilecek." ifadelerini kullandı.

Serrac ile Hafter’in baş başa görüşüp görüşmeyeceğinin ise henüz belli olmadığını dile getiren Dengov, "Serrac ve Hafter Rus yöneticilerle ve ayrıca Rusya ile iş birliği yapan Türk heyetiyle ayrı ayrı görüşecek. Büyük olasılıkla Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır temsilcileri de müzakerelerde gözlemci olarak yer alacak." diye konuştu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 8 Ocak'ta yaptıkları ortak basın açıklamasında, Libya'daki tüm taraflara ateşkes çağrısı yapmıştı.

Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti ile çatışan Libya’nın doğusundaki darbeci lider Halife Hafter güçlerinin kabul etmesiyle ateşkes 12 Ocak'ta yürürlüğe girmişti.

