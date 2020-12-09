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Rusya'nın nükleer savaşta devlet başkanını koruyacak 'Kıyamet Günü' uçağının telsiz donanımı çalındı

09.12.2020 11:56 | Son Güncelleme:
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Rusya'nın nükleer savaşta devlet başkanını koruyacak 'Kıyamet Günü' uçağının telsiz donanımı çalındı

Rusya'da bir nükleer savaş sırasında devlet başkanı ve diğer üst düzey yetkilileri korumak ve komuta kontrol merkezi olarak kullanılmak üzere tasarlanan bir "Kıyamet Günü" uçağı bakım gördüğü tesiste soyuldu.

Rusya'da bir nükleer savaş sırasında devlet başkanı ve diğer üst düzey yetkilileri korumak ve komuta kontrol merkezi olarak kullanılmak üzere tasarlanan bir "Kıyamet Günü" uçağı bakım gördüğü tesiste soyuldu.

Devlet medyası, güneydeki Taganrog Havacılık Bilim ve Teknik Kompleksi'nde bulunan Ilyuşin-80 tipi uçağın kargo kapağının açıldığı ve telsiz donanımından 39 parçanın çalındığını duyurdu.

Guardian gazetesinin haberine göre hırsızlar yakalanamadı. Rusya İçişleri Bakanlığı bir uçağın soyulduğunu doğruladı ancak bunun hangi uçak olduğunu açıklamadı.

Rus televizyon kanalı Ren-TV, polisin uçakta bir ayakkabı ve parmak izleri bulduğunu aktardı.

Pencereleri yok, günlerce havada kalabiliyor

Rusya'nın Il-86'lardan dönüştürülen, olası bir nükleer savaş için tasarlanmış dört adet Ilyuşin-80 uçağı var.

Uçağın, yolcuların atom patlamalarına karşı korunması için pencereleri yok.

Bu uçakların, ülkenin silahlı güçleri ve nükleer füze fırlatma kapasitesine sahip birimleriyle teması sağlayan özel bir iletişim donanımı var.

Uçak, kuyruğundan çıkan kilometrelerce uzunluktaki anteniyle balistik füze denizaltılarıyla iletişim sağlayabiliyor.

Yakıt ikmali yapmadan birkaç gün havada kalabilen uçağın, Devlet Başkanı Vladimir Putin'le diğer siyasi ve askeri yetkililerin olası bir nükleer savaşı buradan idare etmesi için tasarlandığı belirtiliyor.

Elektromanyetik darbelere dayanıklı

Ilyuşin-80'lerin bazı özellikleri devlet sırrı olarak tutuluyor. Çalınan ekipmanın ne kadar hassas olduğu ve bu sırların başkalarının eline geçmesine yol açıp açmayacağı bilinmiyor.

15 yıldır hizmette olan bu uçakların daha büyük versiyonları olan Il-96 400M'lerle değiştirilmesi planlanıyordu.

Yeni uçakların nükleer patlamalardan kaynaklanan elektromanyetik darbelere dayanıklı olduğu ve gelişmiş bir kalkanı, elektronik ve iletişim sistemleri olduğu belirtiliyor.

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