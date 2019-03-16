Rusya’nın Ortadoğu politikası değerlendirildi

İSTANBUL, (DHA) İstinye Üniversitesi’nde gerçekleşen Rusya’nın Ortadoğu Politikası panelinin moderatörlüğünü yapan Dr. Öğr. Üyesi İsmail Safi, Türkiye’nin Suriye'deki dik duruşunun Rusya’ya hem Suriye hem Doğu Akdeniz konusunda büyük kazanımlar sağladığını belirtti. İstinye Üniversitesi Güvenlik ve Savunma Stratejileri Uygulama Araştırma Merkezi (GÜVSAM) ve Rusya Ortadoğu Derneği tarafından düzenlenen panel, Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyesi ve İstinye Üniversitesi Siyaset ve Kamu Yönetimi Bölümü Başkanı Dr. Öğr. Üyesi İsmail SAFİ moderatörlüğünde Rusya Ortadoğu Derneği Başkanı Murat Sadıkzade, Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyesi ve İstinye Üniversitesi Uluslararası ilişkiler Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, GÜVSAM Yönetim Kurulu Üyesi ve İstinye Üniversitesi Öğretim Üyesi Emekli Tuğgeneral Doç. Dr. Fahri Erenel’in katılımıyla gerçekleşti. "RUSYA İLE İLİŞKİLERİMİZ 100 YIL ÖNCE BAŞLADI" Türkiye ve Rusya arasındaki iyi ilişkilerin 100 sene önce Rusların emperyalistlerle mücadelesinde Türkiye'ye destek olmasıyla başladığını anlatan ve Cumhuriyet döneminde devam ettiğini belirten Dr. Öğretim Üyesi İsmail Safi, günümüzde Rusya ve Türkiye ikili ilişkilerinin çok iyi seviyeye geldiğini söyledi. Rusya’nın yeni dönemin en büyük aktörlerinden biri olduğunu ancak tek başına tam etkili hale gelemeyeceğin altını çizen Safi, "Özellikle Suriye konusunda Rusya’yla ciddi iş birliklerimiz var. Hemen güneyimizde kurulmak istenen terör devletini engellerken Rusya’nın bize büyük yardımları oldu. Ancak unutmamak gerekir ki bu tek taraflı değil. Aynı şekilde Türkiye’nin de bölgedeki dik duruşu Rusya’ya Hem Suriye hem Doğu Akdeniz konusunda büyük kazanımlar sağladı" dedi.

"RUSYA ABD’NİN YAPTIĞI HATALARDAN DERS ALDI" İstanbul’da böyle bir panelin gerçekleşmesinin çok önemli olduğunu çünkü Rusya’nın Ortadoğu politikasında Türkiye’nin önemli yer aldığını söyleyen Murat Sadıkzade, "2015 yılı itibari ile Rusya yeni bir Ortadoğu projesi oluşturdu ve bu planda Türkiye’nin çok büyük bir aktör olduğu ortada" dedi. İki ülke arasında çeşitli kriz anları olduğunu hatırlatanSadıkzade, "Şu an karşılıklı ilişkiler diyalog yoluyla aşılıyor veSuriye konusunda da olduğu gibi Rusya ve Türkiye ilişkileri üst düzeye taşınıyor. Rusya sadece Suriye konusunda değil, Arap dünyasıyla da İsrail krizini çözme konusunda rolünü arttırdı" ifadelerini kullandı. Rusya’nın Ortadoğu Politikasını bölgesel aktörlerin çıkarlarını göz önüne alarak diyalog yoluyla belirlediğinin altını çizen Sadıkzade, "Rusya, ABD’nin bölgede yaptığı hatalardan ders aldı ve Bölgenin en önemli aktörlerinden Türkiye’ye de danışarak politikasını belirledi. Ortadoğu Rusya için çok ince bir mevzu. Bölgedeki sınırların ve bağların inceliğinin farkında" yorumunda bulundu.