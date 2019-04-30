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Rusya’nın resmi kanalı FETÖ’nün Orta Asya yapılanmasının belgeselini yayınladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2019 10:40 | Son Güncelleme

Rusya’nın resmi kanalı Russia Today (RT), FETÖ’nün Orta Asya yapılanmasına dair belgesel yayınladı.Rusya’nın global anlamda birçok dilde yayın yapan resmi televizyon kanalı Rossia Today, Fetullahçı terör örgütüne (FETÖ) dair önemli bir çalışma başlattı.

Rusya’nın resmi kanalı Russia Today (RT), FETÖ’nün Orta Asya yapılanmasına dair belgesel yayınladı.
Rusya’nın global anlamda birçok dilde yayın yapan resmi televizyon kanalı Rossia Today, Fetullahçı terör örgütüne (FETÖ) dair önemli bir çalışma başlattı. Kanalın İngilizce yayın yapan versiyonu üzerinden yayınlanan 25 dakikalık belgeselde, bölümde sıradan bir vaizin dini kullanarak nasıl bir ağ kurduğu Kırgızistan örneği gösterilerek anlatıldı. Örgütün Kırgızistan’daki yapılanmasını anlatan belgeselin girişinde 15 Temmuz’da askeri darbe kalkışmasından detaylar verilerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kalkışmaya karşı kullandığı ifadeler yer aldı. Belgeselin devamında ise FETÖ’nün Kırgızistan’daki bir okulundan detaylar verildi.

Okul yöneticileri ile röportajlar yayınlandı
FETÖ’nün Kırgızistan’daki okulunda yapılan çekimlerde örgütün ülkede faaliyet gösteren üst düzey yöneticileri ve okul yöneticilerinin yanı sıra eğitim gören öğrencilerle de röportajlar yapıldı. Belgeselde FETÖ’ye destek veren önemli isimlere de yer verilirken tarihçi İlber Ortaylı örgütün tarihsel gelişim sürecini Ruslara anlattı. Sendikacı ve eğitimci Çağdaş Balcı belgeselde örgütün Türk eğitim sistemine nasıl sızdığını anlatırken Yeni Yüzyıl Üniversitesinden hukukçu Prof. Dr. Celal Erbay da belgeselde FETÖ’nün 15 Temmuz 2016’da darbeyi vurmaya kalkıştığını ama sonunda mahvolduklarını ifade etti. RT Televizyonu tarafından hazırlanan belgesel büyük yankı uyandırırken kanalın FETÖ yapılanmasına dair araştırma çalışmalarına devam ederek yeni belgeseller yayınlayacağı öğrenildi.

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