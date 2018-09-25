“Rusya’nın S-300 mesajı İsrail ve ABD’ye”

Rusya’nın Ortadoğu’daki gücüne vurgu yapan Strokan, “Aslında eğer duruma daha dikkatli bakılırsa Rusya tarafının kararından şöyle bir çıkarım yapılabilir: Bu mesaj İsrail’e olduğu kadar geleneksel olarak Yahudi devletinin güvenliğini önceliği gören ve en büyük stratejik müttefiki olan ABD’ye de verilmiş oldu.” ifadelerini kullandı.

Strokan, İsrail-Rusya ilişkilerinin yeni bir dönemece girdiğini savunarak, bu süreçten sonra Suriye’yi yer yer bombalayan İsrail uçaklarının yeni bir gerçekle yüzleşmek zorunda kalacağı ve Suriye üzerinde artık kolay uçuş yapamayacağı değerlendirmesinde bulundu.

Makalede, Rus uçağının düşürülmesine İsrail F-16 uçaklarının sebep olduğu görüşüne Tahran ve Şam’ın da destek verdiğini belirten Strokan, İsrail’in bunu kabul etmediğini, Rusya’nın bu olay üzerine Suriye’ye S-300 hava savunma füze sistemini gönderme kararı aldığını hatırlatı.

Rus gazeteci Sergey Strokan'ın imzasını taşıyan ve Kommersant gazetesinde yayımlanan makalede, Rus İl-20 uçağının Suriye’de düşürülmesi ile ilgili pek çok soruya cevap arandığı belirtildi.

MOSKOVA (AA) – Rus basınında çıkan analizlerde, Rusya'nın Suriye’ye S-300 verme kararıyla sadece İsrail’e değil ABD’ye de mesaj gönderdiği savunuldu.

İsrail’in garantörlüğünü yeniden üstlenen ABD Başkanı Donald Trump ile Rus lider Vladimir Putin’in bu yaz Helsinki’de yaptığı zirvede Suriye hususunda anlaşmaya vardığını anımsatan Rus gazeteci, Putin’in İsrail’in güvenliği için gösterdiği çabaya da işaret etti.

“ABD ile Suriye’de yapılan anlaşmalar sonuçta tek gollü bir oyunla sonuçlandı. İsrail'in güvenliğini sağlamak için çok şey yapmış olan Moskova, yeni yaptırımlar dışında Washington'dan hiçbir şey alamadı.” ifadelerine yer veren Strokan, İl-20 trajedisinin Moskova'nın artık ellerini serbest bıraktığını savundu.

İzvestiya gazetesinde İlya Kramnik imzalı haberde ise Rusya’nın Suriye’ye S-300 kararının önemine vurgu yapıldı.

Bu sistemin Suriye hava savunma gücünü tek bir sisteme bağlayacağını kaydeden Kramnik, bu sistemin gerçek zamanlı bilgi aktarımı sağlayacağını belirtti.

Kramnik, “Bu karar, İsrail saldırılarına karşı veya NATO güçlerinin muhtemel baskılarına karşı mücadele verimliliğini arttıracak.” ifadelerini kullandı.

