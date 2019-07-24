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Rusya'nın saldırısında öksüz kalan İdlibli kardeşler yoğun bakımda

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.07.2019 13:18 | Son Güncelleme

Rus uçaklarının, önceki gün İdlib'in Marratinnuman ilçesine düzenlediği saldırıda ağır yaralanan Betül ve kardeşi Ahmet Adil, yoğun bakımda tedavi görüyor - 5 yaşındaki Betül ve 3 yaşındaki Ahmet söz konusu saldırıda anne ve babalarını kaybederek öksüz kaldı - Çocukların Doktoru Abdussamed Süleyman: - "Çocuklar hastaneye ilk geldiklerinde durumları çok kötüydü. Şuurlarını kaybetmişlerdi. Burada gerekli işlemleri yaptık. Şu an yoğun bakımdalar. Durumları çok şükür stabil" - "Saldırılardan sonra sağlık kadromuz çok yoğun çalışıyor. Onlarca yaralı ve ölü geliyor. İmkanlarımız yetersiz, daha fazlasına ihtiyacımız var"

İDLİB (AA) - BURAK KARACAOĞLU/EŞREF MUSA - Rusya'ya ait savaş uçaklarının, Suriye'nin İdlib ilindeki Marratinnuman ilçesine önceki gün düzenlediği hava saldırısında ağır yaralanan, anne ve babalarını kaybederek öksüz kalan Betül ve kardeşi Ahmet Adil, hastanede yaşam mücadelesi veriyor.

Rusya'ya ait savaş uçaklarının, önceki gün İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisindeki Marratinnuman ilçesinde yer alan pazar yerine düzenlediği saldırıda en az 39 sivil yaşamını yitirmişti.

Anne ve babalarını kaybettikleri saldırıda ağır yaralanan 5 yaşındaki Betül ve 3 yaşındaki kardeşi Ahmet Adil, Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) ekiplerince İdlib'deki hastaneye kaldırıldı.

Betül, ezilme sonucu böbrek yetmezliği riskiyle karşı karşıya kalırken, kardeşi Ahmet de sol gözünden yaralandı.

- "Şu an yoğun bakımdalar"

Çocukların tedavisini üstlenen Dr. Abdussamed Süleyman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, küçük kardeşlerin enkazdan yaklaşık 4 saat sonra çıkarılarak hastaneye getirildiğini söyledi.

Süleyman, "Çocuklar hastaneye ilk geldiklerinde durumları çok kötüydü. Şuurlarını kaybetmişlerdi. Burada gerekli işlemleri yaptık. Şu an yoğun bakımdalar. Durumları çok şükür stabil." dedi.

Betül'ün sağ el ve ayağında kırıklar olduğunu belirten Süleyman, kız çocuğunun ezilme sonucu böbrek yetmezliği riskiyle karşı karşıya bulunduğunu kaydetti.

Süleyman, Ahmet'in de vücudunun farklı bölgeleri ve sol gözünden yaralandığı bilgisini paylaştı.

Bu tarz saldırılar sonrası oldukça zor şartlarda çalıştıklarını dile getiren Süleyman, "Saldırılardan sonra sağlık kadromuz çok yoğun çalışıyor. Onlarca yaralı ve ölü geliyor. İmkanlarımız yetersiz, daha fazlasına ihtiyacımız var. Endişe ve korku içinde çalışıyoruz. Bu yavruların bir an önce iyileşmeleri bizim şu anki tek dileğimiz." ifadelerini kullandı.

Çocukların kuzeni İbrahim Tuma, "Bu küçük yavrular öksüz kaldı. Bu şartlarda İdlib'de yaşam mücadelesi vermek çok zor." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
İdlib marratinnuman Rusya

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