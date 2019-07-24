Rusya'nın saldırısında öksüz kalan İdlibli kardeşler yoğun bakımda

Süleyman, "Çocuklar hastaneye ilk geldiklerinde durumları çok kötüydü. Şuurlarını kaybetmişlerdi. Burada gerekli işlemleri yaptık. Şu an yoğun bakımdalar. Durumları çok şükür stabil." dedi.

Betül'ün sağ el ve ayağında kırıklar olduğunu belirten Süleyman, kız çocuğunun ezilme sonucu böbrek yetmezliği riskiyle karşı karşıya bulunduğunu kaydetti.

Süleyman, Ahmet'in de vücudunun farklı bölgeleri ve sol gözünden yaralandığı bilgisini paylaştı.

Bu tarz saldırılar sonrası oldukça zor şartlarda çalıştıklarını dile getiren Süleyman, "Saldırılardan sonra sağlık kadromuz çok yoğun çalışıyor. Onlarca yaralı ve ölü geliyor. İmkanlarımız yetersiz, daha fazlasına ihtiyacımız var. Endişe ve korku içinde çalışıyoruz. Bu yavruların bir an önce iyileşmeleri bizim şu anki tek dileğimiz." ifadelerini kullandı.

Çocukların kuzeni İbrahim Tuma, "Bu küçük yavrular öksüz kaldı. Bu şartlarda İdlib'de yaşam mücadelesi vermek çok zor." diye konuştu.

