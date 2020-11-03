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  4. Rusya’nın “sosis kralı” saunada arbaletle öldürüldü

Rusya’nın “sosis kralı” saunada arbaletle öldürüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.11.2020 17:05 | Son Güncelleme

Rusya’da “sosis kralı” olarak bilinen iş adamı Vladimir Marugov, evinin bahçesindeki saunada arbaletle (tatar yayı) öldürüldü.

Rusya’da “sosis kralı” olarak bilinen iş adamı Vladimir Marugov, evinin bahçesindeki saunada arbaletle (tatar yayı) öldürüldü. Rusya Soruşturma Komitesi olayla ilgili soruşturma başlattı.
Rusya’daki Vyasnaya Imperia ve Ozeretsky Kolbassy et fabrikalarının sahibi ünlü iş adamı Vladimir Marugov, başkent Moskova yakınlarındaki Istra kasabasında bulunan evinin bahçesindeki saunada öldürüldü.
Rusya Soruşturma Komitesi’nin yaptığı açıklamaya göre; bir grup maskeli saldırgan, Vladimir Marugov’un evine girdi. Saldırganlar cinayet öncesinde Marugov ile eşi Gaziyeva’yı birbirine bağlayarak onlardan para istedi. Saldırı sırasında Marugov’un yanında bulunan eşi Sabina Gaziyeva pencereden kaçmayı başararak polisi aradı. Polis olay yerine vardığında Marugov’ın cansız bedenini ve saldırganların onu öldürmek için kullandıkları arbaleti buldu.
Rusya Soruşturma Komitesi, resmi internet sitesinde olayla ilgili soruşturma başlattığını duyurdu. Olay Rus medyasına yansırken, bir şüphelinin sorgulanmak üzere gözaltına alındığını bildirdi.

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