Rusya'nın Sputnik V aşısında manipülasyon iddiası

Bir korona aşısından beklentiler çok açık: Etkili olmalı, ödenebilir olmalı ve hızlıca temin edilebilmeli. Bu üç temel kriter, aylardır tüm gücüyle Covid-19 aşısı geliştirmek üzere yola çıkanların istisnasız şekilde baz aldığı ilkeler.

Korona aşısına yönelik beklentilerin yüksek olması sebebiyle de Rusya'nın Ağustos ayı ortasında, Sputnik V aşısını tescil ettiğini duyurması endişelere neden oldu. Zira Moskova yönetimi, klinik araştırmaları hemen hemen hiç yapılmamış ve en önemli kriter olan güvenlik denetimi de devre dışı bırakılmış bir aşıyı dünyaya sundu.

Farklı hastalarda benzer değerler nasıl olur?

Şimdi ise aşıyla ilgili verilerin manipüle edildiği yönündeki kuşkular artıyor. Avrupa, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Rusya'dan 40 kadar araştırmacı, Eylül başında Sputnik V aşısının anlatıldığı bilimsel makaledeki bilgilerin doğruluğundan şüphe duyduklarını Lancet adlı bilim dergisinde yayımlanan açık bir mektupla dile getirdi.

Mektupta renkli biçimde işaretlenen kısımda tekrar tekrar görülen aynı motiflere dikkat çeken araştırmacılar, "farklı deneklere aşının birbirinden farklı biçimleri verilmiş olmasına rağmen, farklı günlerdeki değerlerinin hep aynı antikor durumunu gösterdiklerine" işaret etti. Bilim insanları, mektupta sadece bunun bile tuhaf olduğununun altını çizdi.