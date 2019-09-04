'Rusya’nın Su-57 Teklifini Değerlendirmek İçin Masaya Oturduk'

Demir, “Başta kendi milli muharip uçağımızı hızlandırmak olmak üzere diğer ülkelerden gelen teklifler ki bunun başında Rusya Federasyonu’ndan gelen Su-35 ve su Su-57 teklifleri var. Bunları ciddi şekilde değerlendirmeye başladık. Teklif ettikleri nedir? Uçakların karakteristikleri nedir? Program ortaklığı dediğimiz beraber geliştireceğimiz ne olabilir? Bunların oturulup eni konu konuşulması gerekiyor. Bir teklifi değerlendirmek için masaya oturduk ama teklifin ne olduğu, içeriği, bizim ne istediğimiz, bu teklifin Hava Kuvvetleri’ni ve TSK’nin operasyonel kabiliyetini nasıl etkileyeceği konuları uzun uzun çalışılması gereken konular. Batı ittifakından olan NATO üyesi bir ülkenin bütün lojistik desteğini düşündüğünüzde mesele karmaşıklaşabiliyor” dedi.

Bugün (Çarşamba) A Haber’de özel yayına konuk olan Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, Türkiye’nin F-35 programından çıkartılması durumunda zor durumda kalmamak için tüm alternatifleri değerlendirdiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Moskova ziyaretinde belirginleşen Türkiye’nin Rus yapımı Su-35 ve Su-57 uçaklarına olan ilgisiyle ilgili ilk kez bir Türk yetkili değerlendirmelerde bulundu.

“Su-35 bir ara çözüm olarak konuşulabilir”

Su-35’lerin Türk Hava Kuvvetleri için ancak bir ‘ara çözüm’ olabileceğini belirten Savunma Sanayi Başkanı, Türkiye’nin F-35 programından çıkarılması halinde yeni bir uçak programına ortak olurken oradaki teknolojiyi kendi milli muharip uçağına aktarma imkanının belirleyici olacağını ifade etti.

Demir, “Su-35 bir ara çözüm olarak konuşulabilir en ileri versiyonu konuşuyoruz. Bizim parametrelerimizi bire bir karşılaması söz konusu değil. Ama çalışılır. Hangi harekat ihtiyacımızı hangi uçak hangi ölçüde karşılıyor? Avcı tipi Su-57 programına Türkiye’nin ortak edilmesi ve kendi milli muharip uçağını geliştirirken oradaki yol haritası daha mantıklı olabilir. Meselenin çok erken aşamalarındayız” dedi.

Rus yetkili: “Türkiye’den Su-57 alımıyla ilgili talep gelmedi”

Bu arada Türkiye’nin Su-57 uçaklarına olan ilgisi hakkında Rus makamlarından da bir açıklama geldi.

Rusya Federal Askeri ve Teknik İşbirliği Servisi (FSVTS) Başkanı Dimitri Şugayev, Türkiye'nin bu aşamada Su-57 savaş uçağını satın almak için bir talepte bulunmadığını dile getirdi.