'Rusya’nın Su-57 Teklifini Değerlendirmek İçin Masaya Oturduk'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Moskova ziyaretinde belirginleşen Türkiye’nin Rus yapımı Su-35 ve Su-57 uçaklarına olan ilgisiyle ilgili ilk kez bir Türk yetkili değerlendirmelerde bulundu.
Bugün (Çarşamba) A Haber’de özel yayına konuk olan Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, Türkiye’nin F-35 programından çıkartılması durumunda zor durumda kalmamak için tüm alternatifleri değerlendirdiğini söyledi.
Demir, “Başta kendi milli muharip uçağımızı hızlandırmak olmak üzere diğer ülkelerden gelen teklifler ki bunun başında Rusya Federasyonu’ndan gelen Su-35 ve su Su-57 teklifleri var. Bunları ciddi şekilde değerlendirmeye başladık. Teklif ettikleri nedir? Uçakların karakteristikleri nedir? Program ortaklığı dediğimiz beraber geliştireceğimiz ne olabilir? Bunların oturulup eni konu konuşulması gerekiyor. Bir teklifi değerlendirmek için masaya oturduk ama teklifin ne olduğu, içeriği, bizim ne istediğimiz, bu teklifin Hava Kuvvetleri’ni ve TSK’nin operasyonel kabiliyetini nasıl etkileyeceği konuları uzun uzun çalışılması gereken konular. Batı ittifakından olan NATO üyesi bir ülkenin bütün lojistik desteğini düşündüğünüzde mesele karmaşıklaşabiliyor” dedi.
“Su-35 bir ara çözüm olarak konuşulabilir”
Su-35’lerin Türk Hava Kuvvetleri için ancak bir ‘ara çözüm’ olabileceğini belirten Savunma Sanayi Başkanı, Türkiye’nin F-35 programından çıkarılması halinde yeni bir uçak programına ortak olurken oradaki teknolojiyi kendi milli muharip uçağına aktarma imkanının belirleyici olacağını ifade etti.
Demir, “Su-35 bir ara çözüm olarak konuşulabilir en ileri versiyonu konuşuyoruz. Bizim parametrelerimizi bire bir karşılaması söz konusu değil. Ama çalışılır. Hangi harekat ihtiyacımızı hangi uçak hangi ölçüde karşılıyor? Avcı tipi Su-57 programına Türkiye’nin ortak edilmesi ve kendi milli muharip uçağını geliştirirken oradaki yol haritası daha mantıklı olabilir. Meselenin çok erken aşamalarındayız” dedi.
Rus yetkili: “Türkiye’den Su-57 alımıyla ilgili talep gelmedi”
Bu arada Türkiye’nin Su-57 uçaklarına olan ilgisi hakkında Rus makamlarından da bir açıklama geldi.
Rusya Federal Askeri ve Teknik İşbirliği Servisi (FSVTS) Başkanı Dimitri Şugayev, Türkiye'nin bu aşamada Su-57 savaş uçağını satın almak için bir talepte bulunmadığını dile getirdi.
Rusya Federal Askeri ve Teknik İşbirliği Servisi Başkanı, Su-57 ve Su-35'lerin olası sevkiyatıyla ilgili görüşmelerin ise başladığını ifade etti.
“Patriot alımını görüşebiliriz şartlarımız var bu şartlar yerine gelirse değerlendiririz”
Türkiye ile ABD arasındaki F-35 ve Patriot konuları da Savunma Sanayi Başkanı’nın gündemindeydi.
Türkiye’nin F-35 projesinde kalma iradesinin sürdüğünün altını çizen İsmail Demir, Türkiye’nin şartlarının kabul edilmesi halinde Amerikan menşeili Patriot füze savunma sistemine ilgisinin de devam ettiğini dile getirdi.
Savunma Sanayi Başkanı, “ABD tarafından gelen haberler, engellemeler, programdan çıkarmalar gibi bir dizi şeyi duyuyoruz. Ama biz hala resmi program ortağı olarak, hangi resmi belgeye hangi anlaşma şartına dayanarak bunu yapmış olduklarını anlamış değiliz. F-35’lerin alınması program ortaklığı ile ilgili bizce soru işareti yok. Top karşı sahada. Orada alınacak kararlar bakalım ne olacak? Biz beklemedeyiz. Genel hava iki taraf da kriz haline getirmeden çözsek gibi bir yaklaşım var bu da aklıselimin gereği. Patriot alımını görüşebiliriz şartlarımız var bu şartlar yerine gelirse değerlendiririz. Fransız İtalya ortaklığı hava savunma sistemi için çalışmalarımız görüşmelerimiz devam ediyor. Hava savunma kapısını asla kapatmadık” diye konuştu.
S-400 ne zaman kullanıma hazır olacak?
S-400’lerin ne zaman ve ne şekilde kullanılacağına Türk Silahlı Kuvvetleri’nin karar vereceğini söyleyen Savunma Sanayi Başkanı, ilk grup S-400 füze savunma sisteminin bu ay sonunda teslimatının tamamlanacağını açıkladı.
Demir, “Savunma Sanayi Başkanlığı olarak bizim görev sınırımız belli biz alır TSK’ya teslim ederiz. Kullanım şekli, Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde, TSK bünyesinde verilecek karar bağlı. Sistemin tedarik süreci devam ediyor. Bu ay sonunda tamamlanacak. Kurulum bu yıl sonunda olacak. Yazılımı kattığımızda Nisan'da tam kullanılır hale gelecek süreçten bahsediliyor. Biz bu yılın sonunda sistemi TSK’nın emrine vermiş olacağız. İkinci sistem 2020 sonlarında” diye konuştu.
S-400 eğitimi Rusya’da başladı
Milli Savunma Bakanlığı ise S-400 eğitimlerinin Rusya’da başladığını açıkladı
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada “Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi Projesi kapsamında; Rusya’nın Gatchina şehrinde S-400 Eğitimi, Hava Kuvvetleri Komutanlığı mensubu personelin katılımı ile başladı” ifadeleri kullanıldı.
Okuyucu Yorumları 0 yorum