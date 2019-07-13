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Rusya’nın Suriye Özel Temsilcisi Lavrentiev, Esad ile görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2019 09:21 | Son Güncelleme

Rusya’nın Suriye Özel Temsilcisi Aleksander Lavrentiev ve Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, Beşar Esad ile Şam’da görüştü.Rusya’nın Suriye Özel Temsilcisi Aleksander Lavrentiev ve Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin Şam’a giderek Esad ile görüşme gerçekleştirdi.

Rusya’nın Suriye Özel Temsilcisi Aleksander Lavrentiev ve Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, Beşar Esad ile Şam’da görüştü.
Rusya’nın Suriye Özel Temsilcisi Aleksander Lavrentiev ve Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin Şam’a giderek Esad ile görüşme gerçekleştirdi. Görüşmeye Ulusal Güvenlik Ofis Başkanı Ali Memlük, Dışişleri ve Gurbetçiler Bakanı Yardımcısı Eymen Sosan ile Rusya’nın Şam Büyükelçisi katıldı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada heyetler arasında gerçekleşen görüşmede İdlib konusunun ve anayasa komisyonunun oluşturulması gibi konuların ele alındığı belirtildi. Ayrıca görüşmede Rusya tarafının Esad’a ve Suriye ordusuna desteğini yenilediği ve 2 ülke arasındaki stratejik ilişkilere de değinildiği açıklandı.
Suriye Özel Temsilcisi Aleksander Lavrentiev, Esad ile son görüşmesini geçtiğimiz 27 Ekim’de İstanbul’da düzenlenen Suriye Zirvesi’nin hemen ardından gerçekleştirmişti.

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