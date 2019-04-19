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Rusya’nın, Suriye’ye İskender füzelerini yerleştirdiği iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2019 12:36 | Son Güncelleme

İsrail basını, Rusya’nın Suriye’de Hmeymim Hava Üssüne karadan karaya atılan İskender balistik füzeleri yerleştirdiğini iddia etti.İsrail basınının uydu görüntülerine dayandırarak yaptığı haberlerde, Rusya’nın Suriye’deki hava üssü olan Hmeymim Hava Üssüne İskender füze sistemleri yerleştirdiği iddia edildi.

İsrail basını, Rusya’nın Suriye’de Hmeymim Hava Üssüne karadan karaya atılan İskender balistik füzeleri yerleştirdiğini iddia etti.
İsrail basınının uydu görüntülerine dayandırarak yaptığı haberlerde, Rusya’nın Suriye’deki hava üssü olan Hmeymim Hava Üssüne İskender füze sistemleri yerleştirdiği iddia edildi. Haberlerde, kurulan füze sistemleriyle Suriye’de balistik füze sistemlerinin kullanıldığı ifade edildi. İsrail basınının Rusya’nın Suriye’ye İskender füze sistemlerini yerleştirdiği iddiasına ise Rusya’dan herhangi bir cevap gelmedi.
Rusya’nın etkin bir biçimde Baltık Denizi çevresinde bu füze sisteminin kullanmasından dolayı Avrupa arasında gerilimler yaşanıyor.
Amerika’nın balistik füze kalkanını delmek için Ruslar tarafından özel tasarlanan İskender füze sistemlerinin 500 kilometre menzilli ve katı yakıtla çalışan bir Soyuz NPO katı mevcut. İskender füze sisteminin bataryasının konuşlandırılması hazırlık süresi 4 dakika gibi bir sürede gerçekleşebiliyor. 2 ile 6 dakika aralığında ise çift füze fırlatma başarısı gösterebiliyor.

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