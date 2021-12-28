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Rusya'nın tanınmış insan hakları örgütü Memorial kapatılıyor

28.12.2021 16:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya'da insan hakları kuruluşları üzerindeki baskı artıyor.

Rusya'nın tanınmış insan hakları örgütü Memorial kapatılıyor

Rusya'da Yüksek Mahkeme, ülkenin tanınmış insan hakları organizasyonu Memorial'ın kapatılmasına karar verdi.Rusya'da ülkenin en tanınmış insan hakları kuruluşlarından biri olan Memorial,mahkeme kararıyla kapatılıyor. Başkent Moskova'daki Yüksek Mahkeme'nin yargıcı Alla Nazarova, bugünkü karar duruşmasında Memorial'ın Rusya'da "Yabancı Ajan Yasası" olarak adlandırılan düzenlemeyi ihlal ettiği hükmüne vardıklarını belirtti.

Çalışmalarını komünist rejim dönemindeki suçları ortaya çıkarmaya yoğunlaştıran Memorial ise suçlamaları geri çevirerek hakkında açılan davanın siyasi amaçlı ve hedefin farklı düşünenleri susturmak olduğunu savunuyor. Memorial'ın yöneticilerinden Jan Raçinski, mahkeme kararını Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) taşıyacaklarını söyledi.

Rusya Başsavcılığı temsilcisi Aleksey Cafcarov da mahkemede organizasyonun kapatılması talebinde bulunarak, Memorial'ın bundan 30 yıl önce dağılan eski Sovyetler Birliği'ni bir "terör devleti" olarak tanımladığını belirterek, ülkede yalan yaymakla suçladı.

Para cezası da verildi

Organizasyona ayrıca kendini "yabancı ajan" olarak nitelemediği için 54 bin euro para cezası verilmesine de hükmedildi. Söz konusu yasa, dışarıdan fon alan kuruluşların "ajan" olarak tanımlanmasını ve bu tanımı resmi olarak kullanmasını öngörüyor.

Başsavcılık, kuruluşun internet sitesi de dahil olmak üzere 20'den fazla yayınına "yabancı ajan" notunu eklemediği gerekçesiyle Memorial hakkında dava açmıştı. Memorial aynı zamanda siyasi mahkumların listesini tutarak "terörist ve aşırı organizasyonları haklı çıkarmakla" suçlanıyordu. Söz konusu listede aralarında Kremlin karşıtı Aleksey Navalni'nin de yer aldığı 349 kişi bulunuyor.

İnsan hakları savunucuları üzerindeki baskı artıyor

Rusya'daki insan hakları savunucuları ve muhalif siyasetçiler Moskova'nın baskısının son dönemlerde daha da arttığına dikkat çekiyor. İnsan hakları savunucuları "ajan" olarak damgalanırken gibi çok sayıda siyasetçi de aşırılıkla suçlanıyor.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier de Memorial hakkında verilen karara tepki gösterdi. Kararı kınayan Steinmeier, bunun kendisini şaşkınlığa uğrattığını söyledi. Kremlin ise yöneltilen eleştirileri geri çeviriyor.

AFP, Reuters/HS,HT

© Deutsche Welle Türkçe

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